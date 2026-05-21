Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, sobre Zapatero en Ourense: "Que sea un expresidente añade más conmoción"

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, visita este jueves la ciudad de Ourense con motivo de su participación en el Foro La Región. La ponencia coindice en pleno revuelo político y judicial al conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Fernández defendió este jueves en Ourense la absoluta independencia del estamento judicial frente a las presiones externas. En un contexto marcado por la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el magistrado subrayó que los jueces están entrenados para trabajar con "impermeabilidad" ante cualquier influencia mediática, política o económica, asegurando que la exposición pública de la institución no es un fenómeno nuevo, sino una constante desde su fundación.

Marcó una línea roja infranqueable entre la responsabilidad penal y la política. Explicó que el trabajo del juez se limita a investigar hechos bajo el principio de legalidad, siendo las consecuencias políticas de sus autos algo totalmente "ajeno" a la labor del tribunal. "Si nuestras decisiones originan responsabilidades políticas, ese no es nuestro problema", sentenció el magistrado, enfatizando que su único vínculo es el cumplimiento estricto de la Constitución.

El magistrado también abordó el espinoso debate sobre la politización de la justicia, rechazando etiquetas como "conservador" o "progresista" para los miembros de la judicatura. Según Fernández, un juez debe ser capaz de mantener la independencia "incluso de su propia ideología" para ejercer un poder que calificó como "inmenso", al afectar directamente a derechos fundamentales como la libertad o la vida familiar.

Finalmente, Calama descartó que en la actualidad existan figuras que busquen el protagonismo mediático, alejándose del concepto de "jueces estrella". Aseguró que, aunque la relevancia de los casos que trata la Audiencia Nacional otorga una visibilidad personal inevitable a los instructores, el objetivo final nunca es el foco público, sino la legitimidad democrática que otorga el marco constitucional español.

Un mes como presidente de la Audiencia Nacional

Nacido en Venezuela en 1958 pero criado en A Coruña, Juan Manuel Fernández se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra en 1980, año en el que comenzó a encauzar su futuro profesional hacia la judicatura.

El 3 de abril de 2025 tomó posesión como presidente de la Audiencia Nacional. En este rol actual, y con motivo de su participación en el Foro La Región, el magistrado centra sus propuestas en una firme llamada a la reflexión sobre la defensa del Estado de Derecho.