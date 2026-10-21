El juez José Luis Castro explica cómo capta el yihadismo a los menores de edad

El magistrado ourensano José Luis Castro de Antonio, titular del Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional, protagoniza este jueves el Foro La Región enla sede de Afundación.El encuentro se centrará en analizar cómo han evolucionado las estrategias de captación yihadista dirigidas a los más jóvenes y los retos que suponen para el sistema judicial.

Castro de Antonio expondrá cómo la pandemia y el confinamiento han acelerado un cambio en los métodos de adoctrinamiento. Explicará el paso de la mera difusión de propaganda ideológica a la instrucción práctica en internet, incluyendo tutoriales de explosivos o la recreación de escenarios violentos virtuales. El juez también abordará la creciente preocupación por el uso de inteligencia artificial para crear contenidos sofisticados destinados a manipular a los menores.

Además de detallar estas tecnologías, la conferencia se adentrará en el perfil psicológico y social de los adolescentes afectados. Señalará factores como el desarraigo, la falta de expectativas y la necesidad de pertenencia como verdaderas causas de vulnerabilidad frente a los reclutadores, desmintiendo su relación directa con la inmigración.

Las conferencias adelantan su horario

A partir de esta semana, el Foro La Región estrena una modificación en su programación para ajustarse mejor a las preferencias de los asistentes. La cita con el juez Castro de Antonio de este jueves inaugurará el nuevo horario de las 19,45 horas, lo que supone un adelanto respecto a las 20,30 habituales. Esta franja horaria se mantendrá fija durante todo el ciclo 2026-2027. Los próximos encuentros contarán con invitados como el senador Juan Lobato (29 de octubre), la ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas (12 de noviembre) o el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que cerrará el año el 17 de diciembre.