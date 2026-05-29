Manuel Baltar, en el Foro La Región: “¿Hubiera malogrado la IA el instinto de nuestros ilustres?”

El encargado de inaugurar el encuentro fue José Manuel Baltar, senador del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, quien asumió con humor su papel de “pre-presentador con la mayor dignidad posible”, ya que su cometido era introducir a quien, a su vez, presentaría al ponente estrella de la tarde

Durante su discurso de apertura, Baltar elogió la consolidada trayectoria del Foro La Región, que el próximo octubre cumplirá tres décadas de provechosa historia desde su nacimiento en 1996. Lo definió de manera rotunda como “un espacio de debate de intercambio de opinión que no tienen en otros lados” y como “nuestro club siglo XXI pero con muchísima más actividad”. Al entrar en materia tecnológica, el político recordó al músico Santiago Auserón -quien también protagonizó este Foro en el pasado- para evocar su célebre frase “el futuro ya está aquí” y advertir sobre la llegada inminente de “la superinteligencia que dicen que es lo que viene después de la inteligencia artificial”.

Carácter ourensano

Haciendo gala de un profundo orgullo local, Baltar subrayó las virtudes de Ourense ante los invitados, describiendo a sus habitantes como una población “que ve crecer la hierba”. Enfatizó que es “la provincia más internacional de España” por sus 219 kilómetros de frontera con Portugal y “la región geográfica más importante con mayor potencial termal de Europa” tras Budapest. Asimismo, recordó el ingenio de la zona señalando que “ser gallego es una carrera y de Ourense catedrático”, rememorando el éxito y legado de grandes figuras de la provincia. Entre ellas, ensalzó a Eduardo Barreiros como “un fenómeno de la automoción”, a Eulogio Gómez Franqueira como motor de la cooperativa agroalimentaria más importante del país (Coren), y a José Luis Outeiriño, el histórico editor de La Región que creó el propio Foro, concluyendo este reconocimiento con una mención al reconocido diseñador Adolfo Domínguez. Al hilo de estos nombres, el senador planteó un sugerente dilema para el debate al cuestionar si la inteligencia artificial “hubiera parado esa sagacidad o ese instinto” de haber existido en su época.

Para cerrar, Baltar dio paso al ingeniero José Manuel Torralba, ensalzando su prestigio como uno de los científicos más influyentes según Stanford y miembro de la Real Academia de las Ciencias”