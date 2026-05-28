Ángel García Crespo, en el Foro La Región: “Las empresas que usan bien la IA están contratando a más personas”

La inteligencia artificial avanza a un ritmo vertiginoso, convirtiéndose en un tema de rabiosa actualidad en el mundo. Bajo esta premisa, el Foro La Región desgranó ayer las claves de esta gran revolución, a través de la visión del presidente y fundador de la Asociación Human-IA, Angel García Crespo, quien considera que lejos de representar una amenaza, la inteligencia artificial es una oportunidad para expandir el potencial humano.

El ingeniero metalúrgico, José Manuel Torralba, fue el encargado de presentar al ponente, poniendo en valor que es un gran experto en la materia. “La primera vez que escuché hablar de la IA fue a través de Ángel”, aseguró, señalando que el protagonista “es un hombre del renacimiento”, en un repaso a todas sus facetas tanto investigadoras como creativas. “No es solo un gran tecnólogo sino también un gran ser humano que busca que la IA beneficie al ser humano”, subrayó.

Ya lo había avisado en su columna publicada el domingo en este periódico, García vino al Foro La Región a “provocar”. Su presentación arrancó con una canción hecha por él mismo con inteligencia artificial, que obtuvo un gran aplauso del público.

Foro La Región "SuperInteligencia: amigos o rivales" con Ángel García Crespo

La velocidad como clave

Tras este sorprendente inicio musical, que demostró de forma práctica las asombrosas capacidades creativas de la tecnología, García Crespo lanzó una pregunta a los asistentes para medir su familiaridad con la herramienta. Acto seguido, desveló la que considera la piedra angular de esta inminente revolución. “Velocidad es la palabra clave con la que quiero que nos quedemos”, indicó.

Parte del público asistente a la ponencia celebrado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. | Óscar Pinal

Para ilustrar este vertiginoso avance frente a innovaciones del pasado, recordó cómo aplicaciones conversacionales como ChatGPT lograron alcanzar un millón de usuarios en apenas cinco días tras su lanzamiento. “Esa es la historia de esa velocidad, a lo que va esto”, insistió el ponente, marcando el tono de urgencia y adaptación de la charla.

Como ingeniero metalúrgico reconvertido a experto tecnológico tras más de tres décadas trabajando en el sector informático, García Crespo relató su propia epifanía con la inteligencia artificial. A finales del año 2021, antes de que el fenómeno estallara a nivel global, comenzó a experimentar en profundidad con versiones tempranas de modelos de lenguaje. De esa curiosidad intelectual nació “Falta una palabra”, la primera novela declarada abiertamente como coescrita con IA. Esta experiencia personal le hizo comprender que “el mundo no va a ser igual después de esto”.

El futuro laboral

El impacto en el ámbito del empleo fue el broche final de la jornada. Para el García Crespo el cambio de paradigma laboral es irreversible. Dejaremos de ser meros ejecutores de tareas rutinarias para convertirnos en gestores. “Lo que vamos a hacer ahora no es hacer el trabajo, se lo vamos a mandar a la inteligencia artificial para que lo haga”, vaticinó.

Esta nueva realidad exigirá una adaptación ineludible por parte de la sociedad, obligándonos a cultivar un profundo pensamiento crítico. “Necesitamos ese espíritu crítico para decir si esto será verdad o no será verdad, porque la máquina a veces se inventa cosas”, subrayó ante un público expectante. En esta línea señaló que “las empresas que usan bien la IA están contratando a más personas”.

Lejos de las habituales visiones catastrofistas, el presidente de Human-IA (fundación que creó tras jubilarse a los 60 años como funcionario para devolverle a la sociedad lo aprendido) defendió que estamos ante una herramienta puramente democratizadora. Su meta vital está reflejada en su lema fundacional: “La expansión del potencial humano en la era de la inteligencia artificial”. Según García Crespo, “todos nosotros tenemos potencia dentro para hacer cosas que hasta ahora no hemos podido hacer, actitudes subyacentes que se perdían porque no nos poníamos en juego por falta de ayuda”.

El ponente no esquivó los miedos que surgen a pie de calle, bromeando con referencias cinematográficas clásicas como Terminator o el funesto día del juicio final de Skynet. En su ensayo divulgativo, titulado precisamente “Terminator llegó sin avisar”, aborda cómo las máquinas ya son capaces de aplicar la denominada “teoría de la mente” de forma impecable. “La inteligencia artificial nos entiende mejor que nosotros mismos; tiene una teoría de la mente del 100%”, aseveró. Sin embargo, desmitificó su funcionamiento alertando a los presentes de que no son entes conscientes: “No hay nadie detrás, cuando termina la interacción la máquina se borra y se pierde, no tiene una consciencia perdurable”.