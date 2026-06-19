Miguel Corgos, conselleiro de Facenda: “Ontiveros fue uno de los más destacados economistas”
FORO LA REGIÓN
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, fue el encargado de presentar a Luciana Taft en el Foro La Región.
El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, fue el encargado de abrir el Foro La Región y presentar a la ponente, Luciana Taft, consultora de Economía y Mercados de AFI. Corgos arrancó su intervención subrayando que el encuentro servía también como un emotivo memorial a Emilio Ontiveros, “uno de los más destacados economistas y académicos de España”, fallecido hace ya cuatro años.
Durante su discurso, el titular de Facenda repasó la trayectoria de Taft -graduada en Economía por la Universidad de La Plata y con más de veinte años de experiencia en firmas como Cemex o BBVA- y anticipó que la experta analizaría “la desconexión existente en este momento entre las grandes cifras de la economía española y la situación de la economía real doméstica”. Asimismo, señaló que abordaría “uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos hoy en día, como es la situación del mercado inmobiliario, la escasez de oferta y cómo ello incrementa la dificultad del acceso a la vivienda”.
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