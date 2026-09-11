Pablo Lago: “Robert Amsterdam es el abogado capaz de plantar cara al Estado y salir ganando”

Pablo Lago, socio director de Alén Asesores y Abogados, fue el encargado de presentar al jurista Robert Amsterdam en esta entrega del Foro La Región. Durante su intervención, Lago repasó la trayectoria del prestigioso abogado internacional -fundador de Amsterdam & Partners-, destacando su histórico litigio contra el Kremlin en el caso de la petrolera Yukos -una victoria que lo consolidó como “el abogado capaz de plantar cara al Estado y ganar”- y sus defensas frente a persecuciones estatales en países como Turquía, Uganda o varios estados latinoamericanos.

En su introducción, Lago expuso la tesis que el ponente desarrolla en su libro “Hacienda y el Estado dual”, escrito junto al fiscalista británico Christopher Wales, donde analiza cómo las administraciones tributarias pueden desviarse de su función neutral para convertirse en herramientas de control político. “Todos nos escandalizamos por la existencia de un preso político, pero nadie se escandaliza por un procedimiento de inspección tributaria abusivo”, señaló Lago para ilustrar cómo el poder recurre a la vía fiscal para evitar el rechazo social que genera la represión directa.

En esta misma línea, Lago enfatizó que “un instrumento que parece neutral puede convertirse en la práctica en el arma más eficaz para inmovilizar económicamente y, en último término, silenciar a quien el poder decide convertir en objetivo”, antes de dar la bienvenida formal al ponente ante el público ourensano.