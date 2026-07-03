Las ponencias de la 30 edición del Foro La Región reúnen en torno a 3.000 personas

Foto de familia de las distintas autoridades presentes en el Parador de Santo Estevo, en el foro organizado por La Región y El Progreso.

Al cierre de su 30 aniversario, el Foro La Región ha reafirmado su posición como referente del debate en Galicia, no solo por el panel de ponentes, sino también avalado por la amplia participación ciudadana. De este modo, las 36 citas organizadas lograron reunir a cerca de 3.000 personas de manera presencial. La cifra, más allá de las estadísticas, refleja el compromiso de la sociedad ourensana con los temas de actualidad.

La relevancia de este ciclo se ha visto potenciada por la elección de espacios que han actuado como escenarios del debate. El Teatro Principal ha sido, un año más, el escenario de las grandes citas culturales, mientras que el Campus Auga o diferentes localidades de la provincia, como Toén, han servido de laboratorios de pensamiento. Asimismo, el Centro Cultural Marcos Valcárcel se ha convertido en una de las principales tribunas de este año, junto al edificio de Afundación y al restaurante A Carballeira de Santa Cruz, donde se han desarrollado los Foros Almuerzo.

Un año más, el éxito de esta temporada no habría sido posible sin el respaldo de un tejido empresarial e institucional que entiende la cultura y el debate como pilares del progreso de la provincia. Desde la organización expresan su agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores que hacen posible este punto de encuentro, cuyo apoyo constante es el motor de la actividad.

Este agradecimiento va dirigido de forma especial a la Deputación de Ourense, cuyo apoyo es fundamental para garantizar la continuidad del ciclo, así como a Copasa y a la reciente incorporación de Cupa Group, cuya suma al proyecto refuerza la apuesta por la calidad y el futuro de la provincia. Asimismo, el Foro celebra la implicación de firmas referentes en sectores estratégicos, como es el caso de Coren y Bodegas Gallegas en la industria alimentaria, además de la valiosa colaboración de Vegalsa-Eroski, Sousas, Hotel Francisco II, Autos González, Servicios Funerarios Santa Mariña, Osi Gourmet, La Central Heladera y Friotea.

Foro La Región con Rodolfo Martín Villa, exministro durante la Transición.

Un punto de encuentro clave para una comunidad digital en aumento

El Foro La Región suma público también a través de laregion.es. Si se hace un repaso por la cobertura digital de la temporada, alrededor de 322 mil usuarios se han interesado por las entrevistas, crónicas o galerías de fotos que recogen la actividad de los ponentes o asistentes. Cabe destacar el interés suscitado a través del canal de Youtube por el foro que se celebra anualmente coincidiendo con el Rally de Ourense; así como la ponencia pronunciada por el político Josep Borrell, las palabras del juez jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón o la de Alfonso Borrego, descendiente del apache Gerónimo.

Cada vez más personas integran esta comunidad digital en torno al Foro La Región, ya sea residentes en la provincia como todos los seguidores que se conectan conectan desde cualquier punto de España o del extranjero para asistir de forma virtual a esta cita.