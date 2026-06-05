El Rally de Ourense está listo: los motores ya calientan lo mismo que hace 60 años

Una semana es lo que falta para que se corte la cinta de una nueva edición del Rally de Ourense. 60 años ya de la cita deportiva más importante del deporte provincial y que llega a su 59 edición (solo en 1972 no hubo rally). La presentación oficial, en la Confederación Empresarial de Ourense, inicia la cuenta atrás para un rally que es referencia nacional y garantía de éxito, con la Escudería Ourense como aval.

El nivel competitivo está garantizado, la seguridad es una de las señas de identidad de la prueba y el seguimiento será multitudinario, como siempre. Aficionados y protección van de la mano en una de la novedades de esta edición. “Utilizaremos un sistema de planteamiento de seguridad con una única aplicación online y además tenemos el reto, de la mano de la Federación Española, de la implantación del nuevo sistema de trabajo de seguridad en rallys”, explicaba el presidente de la escudería, Jano Fraga. Y lo detallaba de cara los destinatarios, los aficionados: “En todos los tramos estará prohibido emplazarse el público excepto en las zonas amarillas, que estarán indicadas. Redoblamos el esfuerzo para preparar zonas para que el público esté bien ubicado y quitamos mucha cinta roja que se utilizaba hasta ahora. Antes marcábamos muchas zonas donde no se podía y ahora nos centramos en buscar y generar muchas zonas válidas para los aficionados”.

Jano Fraga también daba protagonismo a los seguidores al asegurar que “el cartel de esta edición da las gracias al público, a la afición y a esos ‘crazy fans’ que dan tanto calor a la salida de la prueba y llevan el nombre de Ourense en todas las pruebas del Campeonato de España”.

También destacaba que la Federación y su presidente, Manuel Aviñó, le transmitían que “es un orgullo disponer del mejor suplemento especial que se hace a nivel nacional. El cariño con el que La Región nos trata en el diario y en su televisión es para dar las gracias y da la relevancia al rally que queremos tener”.

Los protagonistas

La 56 edición del rally tendrá 469 kilómetros de recorrido, de los que 149,24 serán cronometrados y ya tiene cerrado el plazo de inscripción. En Ourense estarán todas las estrellas del Supercampeonato. “Cohete” Suárez llega con pleno de victorias en La Nucía, Sierra Morena y Utiel, pero tendrá competencia por la victoria. Empezando por Javier Pardo y los gallegos Iván Ares y Jorge Cagiao. Diego Ruiloba o Sergi Pérez completan la lista de candidatos al podio.