Robert Amsterdam protagonizó el Foro La Región: “A Hacienda no le importa su reputación, solo recaudar”

Durante el turno de preguntas del público en el Foro La Región, trasladadas por el conductor de la ponencia, Martín Outeiriño, el jurista internacional Robert Amsterdam lanzó una contundente crítica contra el sistema fiscal español, la erosión de los contrapesos democráticos y el abuso de poder institucional. En este intenso coloquio, el abogado estadounidense propuso una reforma urgente de la administración tributaria española, advirtió sobre el uso opaco de la inteligencia artificial por parte de Hacienda y apeló a la ciudadanía a defender activamente sus libertades civiles.

Reforma tributaria

Preguntado sobre qué medidas tomaría si fuese ministro de Hacienda, Amsterdam situó como prioridad absoluta restablecer la presunción de inocencia: “No se puede obligar a pagar antes de que un tribunal dictamine la culpabilidad, ni se deben dar primas a los inspectores”. El jurista apostó por una transparencia radical del gasto público -”la gente debe saber exactamente a dónde va cada céntimo de su dinero”- y por frenar el despilfarro burocrático. Asimismo, denunció el deterioro del control democrático, afirmando que “existe una lista negra de 240 periodistas por su ideología” e instando a los ciudadanos a “salir a la calle a defender la libertad de expresión y prensa”.

Acoso e impunidad

En relación al modelo fiscal y el trato a autónomos y empresas, Amsterdam criticó la desprotección del contribuyente frente a los abusos del fisco. Describió figuras como la Ley Beckham como un engaño para atraer inversores extranjeros a los que luego se exige sumas millonarias, y censuró que la administración pueda embargar cuentas en 12 horas sin revisión judicial previa: “A Hacienda no le importa su reputación; su único objetivo es recaudar a costa del pueblo español”. Además, expuso casos dramáticos de residentes extranjeros doblemente gravados a los que las inspecciones han llevado al límite.

Inteligencia artificial

Cuestionado sobre el uso de software de inteligencia artificial para inspecciones, Amsterdam confirmó que se trata de un hecho probado: “Conocemos a los proveedores y sabemos que Hacienda se niega a revelar sus algoritmos violando la ley europea”. Tras recordar el escándalo de los algoritmos discriminatorios en Holanda, advirtió de que la IA sin control “puede arruinar muchísimas vidas”. Para ilustrar ese clima de pavor al fisco, relató cómo un prestigioso bufete español le pidió salir por la puerta trasera “por miedo a que Hacienda los auditase solo por reunirse conmigo”.

Futuro empresarial

Sobre el escenario político y económico, Amsterdam concluyó con una advertencia clara: “Por mucho que un partido se defina como favorable a los negocios, si lo dirigen exinspectores no lo será a menos que reforme Hacienda”. A su juicio, España necesita “desatar a sus empresarios y permitir que los jóvenes tengan un futuro en su propia patria”.