Rosendo Fernández: “A mocidade ten que redescubrir o compromiso coa nosa lingua galega”
FORO LA REGIÓN
Rosendo Fernández destaca a Otero Pedrayo como un intelectual completo que defendeu a lingua e as humanidades ata o seu final
O deputado de Relacións Institucionais da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, participou na apertura do Foro La Región destacando a vixencia eterna do Patriarca das Letras. Iniciou a súa intervención cunha cita de Otero recollida nun ensaio de 1930: “Non hai cousas vellas nin novas, hai soamente cousas vivas e mortas”, unha premisa que define o seu inmenso legado como un espírito que non entende de idades, senón de pulsión interna.
Fernández definiu ao autor de Trasalba como un “intelectual completo e un home de acción” que soubo conectar a xeografía, a política e a educación dende un humanismo profundo. Subliñou que para a institución provincial, este Ano Oteriano representa unha oportunidade crucial para que a mocidade redescubra o “compromiso coa lingua galega” e o coñecemento do territorio. Como colofón, relatou a anécdota de Otero no seu leito de morte, berrándolle ao ministro de Educación: “¡Salva o grego!”. Unha última vontade en defensa das humanidades que Fernández reivindicou como o motor necesario para proxectar a nosa Galicia cara ao futuro.
