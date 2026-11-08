Santalices reclama el termalismo en la sanidad pública

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, reclamó incorporar los tratamientos termales a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. También propuso que provisionalmente los médicos de Atención Primaria puedan recomendar estas terapias mediante IANUS, el sistema de historia clínica electrónica del Sergas, aunque todavía no estén incluidas entre las prestaciones públicas. La petición llegó ayer durante la I Jornada Internacional de Longevidad del Foro La Región, celebrada en el Marcos Valcárcel.

“A onde vaia sempre estarei dando guerra co termalismo”, aseguró Santalices. El presidente del Parlamento defendió el potencial de las aguas mineromedicinales para tratar determinadas dolencias y destacó que su reconocimiento sanitario permitiría convertir Ourense en una referencia para pacientes de otros puntos de España.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, recordó que la Red de Villas Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias, que también preside, ya impulsó esta petición. Según explicó, la iniciativa obtuvo el respaldo del Senado, pero quedó frenada en el Congreso. Menor señaló que quienes se oponen a la medida alegan que “non hai evidencia científica certa” sobre los beneficios médicos de estos tratamientos.

Para reforzar las evidencias científicas, Menor recordó que la Diputación colabora con la Universidade de Vigo en un estudio sobre los efectos de los tratamientos termales en pacientes con artrosis de rodilla. También destacó la importancia de la jornada, que reunió a especialistas de distintas disciplinas para abordar la longevidad desde la alimentación, la prevención y los cuidados, y defendió que sus conclusiones sirvan para orientar las políticas públicas.

La directora médica de Caldaria, Dolores Fernández Marcos, reivindicó los balnearios como espacios de tratamiento supervisado, más allá del ocio. “Nos faltan los protocolos estándar”, reconoció, antes de pedir criterios homogéneos para evaluar las terapias. En cualquier caso, indicó que la medicina termal debe complementar la atención convencional, en ningún caso sustituirla.