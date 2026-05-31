Benjamín Abanoni, vocalista de Syntomía: "El rock es atemporal, sigue teniendo público entre la gente joven"

Benjamín Abanoni (Montevideo, Uruguay, 2009) es vocalista de Syntomía, una de las bandas jóvenes con más proyección de la escena local. El grupo participará como telonero en una edición muy especial de Foro La Región el próximo 10 de junio, que incluirá un concierto protagonizado por la Vargas Blues Band.

Pregunta. ¿Qué supone para ustedes abrir para la Vargas Blues Band?

Respuesta. Estamos muy contentos. Cuando nos dieron la noticia, flipamos un poco. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y deseando que llegue el día.

P. ¿Hay ilusión o vértigo por tocar en el Teatro Principal?

R. Nervios siempre hay, pero solemos disfrutar mucho los conciertos. Nunca hemos tocado en un sitio así, pero creo que lo vamos a pasar muy bien.

P. Al principio del proyecto hacían sobre todo versiones. ¿Eso ha cambiado?

R. Sí. Al principio eran principalmente versiones, pero ahora ya tenemos un repertorio amplio de canciones propias. En conciertos más largos solemos combinar ambas cosas, pero en este apostaremos solo por nuestros temas.

P. De momento, tan solo tienen una canción publicada.

R. Y vamos a volver a grabarla porque tiene errores. Las canciones que tocaremos en Foro La Región las publicaremos pronto, dentro de poco tendremos más material disponible.

P. ¿Cómo definiría su sonido?

R. Dentro del rock, pero hay un poco de todo. Tenemos canciones con influencias más funk, otras algo más pesadas, aunque no solemos hacer rock especialmente duro. Nos gusta variar y que las canciones no se parezcan demasiado entre sí.

P. El rock no suele asociarse a gente tan joven como ustedes. ¿Se sienten una rareza generacional?

R. El rock es atemporal. Es verdad que no es el género más escuchado entre los jóvenes, pero sigue teniendo público de nuestra edad. Todo el mundo conoce esas canciones que forman parte de la cultura popular. En nuestros conciertos vemos gente de todas las edades.

P. Además de Syntomía, tiene otro proyecto musical.

R. Sí, tengo un dúo aparte en el que hacemos canciones de Sabina, tangos y música popular. Es una forma de explorar estilos distintos.

P. Y precisamente Sabina es del Atlético de Madrid, otra de sus grandes pasiones.

R. Sí, soy muy fanático del Atlético. Mi padre vivió en España hace unos veinte años y se enamoró del club. Desde que nací, siempre estuvo presente en casa allá en Uruguay. Cuando nos mudamos aquí, la afición se hizo todavía más fuerte. Tiene muchas similitudes con cómo se vive el fútbol en mi país.

P. ¿Es difícil para una banda joven abrirse camino en Ourense?

R. Es complicado. Hay pocos sitios donde tocar, aunque por suerte existen espacios como el Auriense, el Ceres o iniciativas de micrófono abierto. Aun así, siguen siendo pocos. Y para ensayar es todavía más difícil.

P. ¿Cómo es el futuro de la banda?

R. Tenemos mucha ambición y ganas de seguir creciendo. A todos nos encantaría dedicarnos profesionalmente a la música. El principal problema es económico. Ahora mismo, nuestra prioridad es tocar todo lo posible y seguir reuniendo recursos para inventirlos en Syntomía.