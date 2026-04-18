Valentín García: “É imposible entender a cultura galega sen a figura de Otero Pedrayo”
O secretario xeral da Lingua reivindica o legado de Otero Pedrayo como peza clave para comprender a historia de Galicia
A apertura institucional do Foro La Región correu a cargo de Valentín García, secretario xeral da Lingua, quen cualificou o inicio deste evento como un acto “significativo e emocionante”. García destacou a figura do Patriarca como un dos “grandes titáns” da nosa cultura, afirmando con rotundidade que “é imposible entender a cultura galega sen Otero Pedrayo”. Así mesmo, subliñou o vínculo indisoluble do autor co seu territorio, asegurando que tampouco se pode comprender a súa obra sen o “cerne de Ourense”.
O secretario xeral gabou o papel de La Región ao potenciar a un dos seus columnistas máis relevantes, un home que como xeógrafo describiu a “carta xeométrica” da nosa patria. García agradeceu a colaboración entre a Xunta de Galicia, a Deputación de Ourense e a Fundación Otero Pedrayo para facer realidade esta iniciativa. Finalmente, dirixiu unha mensaxe aos alumnos presentes, lembrándolles que son os encargados de “construír esa Galicia eterna” coa que tanto soñou o escritor de Trasalba.
También te puede interesar
ELECCIONES DEL 6 DE MAYO
Carmen García busca “renovar o impulso innovador da UVigo” con su candidatura a rectora
A TRIRITA
Nós os bos e vós os malos...
PRIMERA FUTGAL
Última bala para el filial del Antela