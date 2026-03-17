PLAZAS ESCOLARES DE 0-3 AÑOS
1.179 plazas de educación infantil ofertadas en Ourense para el curso 2026-2027
PLAZAS ESCOLARES DE 0-3 AÑOS
Desde este martes, las familias ourensanas podrán solicitar una de las 1.179 plazas de las escuelas infantiles públicas de 0-3 años de la Red Pública Autonómica de la provincia. El plazo permanecerá abierto hasta el 7 de abril, y las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Xunta o de manera presencial en los registros oficiales.
El 29 de mayo se publicarán las listas definitivas de admitidos, y la matrícula se formalizará del 1 al 12 de junio. El curso escolar comenzará el 4 de septiembre, dando inicio a un nuevo ciclo de educación infantil gratuito en toda la comunidad.
Este año, como novedades, se incrementa la baremación para familias con ambos progenitores trabajando, y se garantiza prioridad total a víctimas de violencia de género. La gratuidad del primer ciclo educativo se mantiene por quinto curso consecutivo, ofreciendo atención educativa ocho horas al día y once meses al año sin coste para las familias, una medida que ha consolidado el liderazgo de Galicia en escolarización infantil.
En toda Galicia, más de 10.500 plazas se ofertan para el próximo curso 2026-2027, con 3.838 plazas en la provincia de Pontevedra y 1.179 en Ourense. Gracias a la gratuidad y a la ampliación de criterios de baremación, más de 32.000 familias gallegas pueden acceder a la escuela infantil que elijan, recibiendo atención educativa de calidad y un ahorro aproximado de 4.000 euros por familia.
El sistema público gallego incluye centros dependientes de la Xunta, de los concellos, de iniciativa social y privados, manteniendo un modelo pionero en España que combina acceso universal y atención integral a la primera infancia.
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