1.179 plazas de educación infantil ofertadas en Ourense para el curso 2026-2027

Perfecto Rodríguez, gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, en una de las tres escuelas infantiles públicas de Marín.

Desde este martes, las familias ourensanas podrán solicitar una de las 1.179 plazas de las escuelas infantiles públicas de 0-3 años de la Red Pública Autonómica de la provincia. El plazo permanecerá abierto hasta el 7 de abril, y las solicitudes se podrán presentar a través de la sede electrónica de la Xunta o de manera presencial en los registros oficiales.

El 29 de mayo se publicarán las listas definitivas de admitidos, y la matrícula se formalizará del 1 al 12 de junio. El curso escolar comenzará el 4 de septiembre, dando inicio a un nuevo ciclo de educación infantil gratuito en toda la comunidad.

Este año, como novedades, se incrementa la baremación para familias con ambos progenitores trabajando, y se garantiza prioridad total a víctimas de violencia de género. La gratuidad del primer ciclo educativo se mantiene por quinto curso consecutivo, ofreciendo atención educativa ocho horas al día y once meses al año sin coste para las familias, una medida que ha consolidado el liderazgo de Galicia en escolarización infantil.

Galicia mantiene más de 10.500 plazas públicas para 0-3 años

En toda Galicia, más de 10.500 plazas se ofertan para el próximo curso 2026-2027, con 3.838 plazas en la provincia de Pontevedra y 1.179 en Ourense. Gracias a la gratuidad y a la ampliación de criterios de baremación, más de 32.000 familias gallegas pueden acceder a la escuela infantil que elijan, recibiendo atención educativa de calidad y un ahorro aproximado de 4.000 euros por familia.

El sistema público gallego incluye centros dependientes de la Xunta, de los concellos, de iniciativa social y privados, manteniendo un modelo pionero en España que combina acceso universal y atención integral a la primera infancia.