Los colegios suman al menos 600 vacantes para el próximo curso escolar

Este próximo viernes, 20 de marzo, finaliza el plazo de matrícula escolar para nuevos alumnos (los que se incorporan al sistema escolar por primera vez, por lo general de 3 años) y para aquellos que quieren cambiarse de centro educativo. Según las listas publicadas por los colegios públicos de Ourense hay, al menos (algunos no han hecho públicas las listas), 584 plazas libres de cara al curso 26/27: 398 en Educación Infantil y 186 en Educación Primaria, de acuerdo con los datos publicados por 11 de los 16 colegios públicos que hay en la ciudad. Se percibe así un notable descenso frente a las 880 que hubo para el curso actual, en el que por primera vez en 13 cursos aumentó el número de alumnos de infantil.

Con todo, hay centros en los que la crisis de natalidad continúa viéndose reflejada. Dejando a un lado las vacantes de 4º de Educación Infantil (3 años), ya que al ser el primer curso todas las plazas aparecen libres hasta que se reciban las solicitudes, los otros dos cursos de Infantil disponen de 91 “sillas” a ocupar, frente a las 184 que hubo para el curso 25/26. Los CEIP de O Couto y Seixalbo son los que concentran el mayor número de matrículas disponibles, con 17 en ambos casos.

Se trata de una situación comprometida, ya que el curso que viene habrá una ratio máximo de 20 alumnos en todas las aulas de Educación Infantil gracias al acuerdo firmado por la Xunta y sindicatos que supuso la introducción paulatina de estos límites a curso por año. Con 17 plazas disponibles podrían correr el riesgo de ver una de sus aulas cerradas, en un futuro próximo.

En la Educación Primaria el reparto de plazas no hace saltar las alarmas en ningún caso. Los centros ofrecen un goteo de vacantes en distintos cursos. El único que ofrece plazas en todos los niveles de esta etapa educativa es el CEIP Mariñamansa (13 en primero; 10 en segundo; 6 en tercero; 5 en cuarto; 11 en quinto; 2 en sexto).

Escuelas infantiles

La Xunta abrirá el próximo martes, 17 de marzo, el plazo para que las familias gallegas soliciten una de las más de 10.500 plazas que se ofertan en las escuelas infantiles públicas (de 0 a 3 años) para el próximo curso 2026-2027.

Este será el quinto período escolar en el que la atención educativa será 100% gratuita para todos los niños y niñas para todas las escuelas, independientemente de su titularidad. Galicia fue pionera en hacer gratuitas todas las escuelas infantiles, durante ocho horas al día y once meses al año. Una medida que está a disposición de más de 32.000 familias, que les permite ahorrar hasta 4.000 euros al año y en la que la Xunta invierte más de 68 millones de euros de fondos propios.

Las escuelas privadas ya han cerrado el primer plazo. Este año con la limitación de solicitudes por parte de la Xunta (solo se podían pedir un maximo de 3 escuelas y solamente se podía pedir plaza para los si los niños ya habían nacido) hubo menos volumen de solicitudes. “Todavía hay plazas libres tanto en los grupos de bebés como en los grupos de 2-3 años, que al ser aulas más grandes tardan más en llenarse”, reconoce Fernando Rolland, presidente de la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles.

En este sentido explica que varias escuelas de Ourense “van a hacer agrupaciones de 1 a 3 años”, para poder absorber la mayor demanda del grupo de 1-2 años que es el único que tiene lista de espera. “En estos momentos la lista de espera de 1-2 años en toda la provincia está entre los 60 y los 90 peques”, indica Rolland, que hace hincapié en que una vez se formalicen las matrículas, las listas de espera se verán reducidas, ya que ahora puede haber niños admitidos en más de un centro educativo.