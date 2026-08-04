Un tráiler con una posible narcolancha queda encallado en el río Miño en Caminha

La embarcación de alta velocidad, con tres motores, permanecía en el interior del semirremolque parcialmente sumergido en el Miño.

Las autoridades portuguesas investigan el hallazgo de una embarcación de alta velocidad (EAV) valorada en más de 400.000 euros en la rampa de acceso al río Miño en Lanhelas, Caminha. La lancha se encontraba en el interior de un semirremolque que había quedado parcialmente introducido en el agua.

El aviso se recibió sobre las 8:30 horas y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Marítima, la Policía Judicial, la GNR y los Bomberos Voluntarios de Caminha. Por el momento se desconocen las circunstancias que provocaron que el camión acabara en la rampa.

La Policía Marítima y la Policía Judicial portuguesa mantienen abierta la investigación en Lanhelas para esclarecer lo ocurrido. | Policía Marítima

La embarcación presenta características habitualmente asociadas a operaciones logísticas de redes de narcotráfico, aunque las autoridades portuguesas no han confirmado ninguna relación con actividades ilícitas. Tampoco se han comunicado detenciones ni el hallazgo de droga.

La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido, preservar las pruebas y determinar el origen y destino de la embarcación, mientras se trabaja en la retirada del camión y el semirremolque del cauce del Miño.