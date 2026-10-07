2,7 millones para ayudar a 400 trabajadores del motor despedidos en Galicia a encontrar empleo

Unos 400 trabajadores despedidos de empresas del sector de la automoción en Galicia podrán beneficiarse de un paquete de ayudas de 2,7 millones de euros aprobado este miércoles por el Parlamento Europeo para facilitar su vuelta al mercado laboral.

Los fondos proceden del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) y forman parte de un paquete de apoyo que alcanza los 3,2 millones de euros. La Xunta aportará los 480.900 euros restantes, el 15% del total.

¿En qué se gastará el dinero?

Las ayudas permitirán financiar orientación laboral, formación y reciclaje profesional, además de cursos para quienes quieran emprender. También se contemplan ayudas para gastos de desplazamiento y apoyo a trabajadores con personas dependientes a su cargo.

El programa incluye además un incentivo de 200 euros al mes durante un máximo de seis meses para quienes vuelvan a incorporarse al mercado laboral.

La medida está dirigida a trabajadores afectados por despidos en 20 empresas gallegas de componentes para el automóvil. En total, 671 personas perdieron su empleo en el periodo analizado, aunque la previsión es que unas 400 puedan beneficiarse finalmente de las ayudas.

La mayoría de los despidos se concentran en Vigo

Entre las empresas con más trabajadores afectados figuran Akwel Vigo Spain, con 85 despidos; Troqueles y Moldes de Galicia, con 58; BorgWarner Emissions Systems Spain, con 39; Stellantis España, con 33; y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), con 32.

La Comisión Europea vincula los recortes a la situación de la industria auxiliar del automóvil, afectada por la caída de la demanda europea, las interrupciones en las cadenas de suministro y la reorientación de las inversiones hacia las plataformas electrificadas.

El Parlamento Europeo aprobó el desembolso con 608 votos a favor, 55 en contra y siete abstenciones. La medida deberá ser votada próximamente por los Estados miembros de la Unión Europea.