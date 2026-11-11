21 mil euros por "tocar los glúteos con ambas manos" a una mujer en Lugo

Un hombre ha aceptado una multa de 21.000 euros por tocar los glúteos a una mujer sin su consentimiento en Lugo. La condena se ha acordado este miércoles, 11 de noviembre, en un juicio rápido celebrado en la ciudad, en el que el acusado ha reconocido los hechos y ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía.

El incidente tuvo lugar en la tarde del 21 de julio de 2022. Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el procesado, nacido en 1982 y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, se acercó a la víctima y, "con ánimo libidinoso y sin su consentimiento, le tocó los glúteos con ambas manos".

El acusado ha aceptado abonar una multa de 21.000 euros, que pagará en 24 mensualidades, en sustitución de los dos años de prisión que solicitaba inicialmente la Fiscalía. El acuerdo se ha alcanzado después de que reconociese los hechos.

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Dos atenuantes para reducir la pena

El Ministerio Fiscal ha tenido en cuenta dos circunstancias atenuantes. Por un lado, que el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando ocurrieron los hechos y, por otro, su confesión tardía durante la fase de instrucción, momento en el que también pidió perdón a la víctima.

La conformidad se ha producido durante una jornada de huelga general que, en el ámbito judicial de Lugo, ha transcurrido sin incidencias destacadas. Este miércoles, la plaza número 1 tenía señaladas varias vistas y ha celebrado las sesiones con normalidad. En la Audiencia Provincial, por su parte, ya no había juicios previstos para esta jornada.