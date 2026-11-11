21 mil euros por "tocar los glúteos con ambas manos" a una mujer en Lugo
RECONOCE LOS HECHOS
El acusado ha reconocido los hechos, ocurridos en julio de 2022, y ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para evitar los dos años de prisión que se solicitaban inicialmente
Un hombre ha aceptado una multa de 21.000 euros por tocar los glúteos a una mujer sin su consentimiento en Lugo. La condena se ha acordado este miércoles, 11 de noviembre, en un juicio rápido celebrado en la ciudad, en el que el acusado ha reconocido los hechos y ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía.
El incidente tuvo lugar en la tarde del 21 de julio de 2022. Según recoge el escrito del Ministerio Fiscal, el procesado, nacido en 1982 y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, se acercó a la víctima y, "con ánimo libidinoso y sin su consentimiento, le tocó los glúteos con ambas manos".
El acusado ha aceptado abonar una multa de 21.000 euros, que pagará en 24 mensualidades, en sustitución de los dos años de prisión que solicitaba inicialmente la Fiscalía. El acuerdo se ha alcanzado después de que reconociese los hechos.
Dos atenuantes para reducir la pena
El Ministerio Fiscal ha tenido en cuenta dos circunstancias atenuantes. Por un lado, que el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas cuando ocurrieron los hechos y, por otro, su confesión tardía durante la fase de instrucción, momento en el que también pidió perdón a la víctima.
La conformidad se ha producido durante una jornada de huelga general que, en el ámbito judicial de Lugo, ha transcurrido sin incidencias destacadas. Este miércoles, la plaza número 1 tenía señaladas varias vistas y ha celebrado las sesiones con normalidad. En la Audiencia Provincial, por su parte, ya no había juicios previstos para esta jornada.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
RECONOCE LOS HECHOS
21 mil euros por "tocar los glúteos con ambas manos" a una mujer en Lugo
ACCIDENTE MORTAL
Muere una persona atropellada en Monforte de Lemos
Lo último
BOMBARDEO CONTRA Ust-Lugá
Ucrania ataca un puerto petrolero ruso en plena negociación de paz y deja tres heridos
PARO Y MOVILIZACIÓN EN OURENSE
Ourense afronta la primera huelga general desde hace 14 años bajo la lluvia y marcada por el festivo del San Martiño
REIVINDICACIÓN POR LA VIVIENDA
Galería | Las manifestaciones, concentraciones y piquetes buscan su eco este 11-N en Ourense, en fotos