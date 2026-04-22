Clubes de lectura, los protagonistas del Día del Libro en Ourense

Los clubes de lectura en Ourense Los clubes de lectura celebrarán con diversas actividades el Día del Libro el próximo jueves. El Bar Cultural Ceres acogerá a las 17,00 el I Encuentro de Clubes de Lectura de Ourense, donde una decena de estas agrupaciones se darán cita con la finalidad de fomentar intercambios y experiencias lectoras. Sus miembros saldrán a la caza de descuentos en librerías como Tanco, La Librería y La Quinta. El libro como refugio y herramienta de convivencia, se alza como un espacio de resistencia ante la banalización de la cultura y el encierro digital. La veintena de clubes de lectura que ha proliferado en Ourense, tanto en espacios públicos como privados, constituye una apuesta por la resignificación de la ciudad que requiere el ejercicio del pensamiento crítico. Son iniciativas ideales contra la soledad y el aislamiento social.

Biblioteca Pública Nós

La Biblioteca Pública de Ourense Nós ha asumido el papel de principal dinamizador cultural de la ciudad. Su programa de clubes de lectura (un total de 12) es una muestra de especialización y diversidad temática que intenta cubrir todos los nichos de interés de la población adulta y juvenil. Clubes como Bonjour (lengua francesa), Retahílas, O Micelio, Luz de Gas, Club de Poesía, Club de Gallego, de Cómic y Ágora, ponen en valor las habilidades idiomáticas, los temas medioambientales, de actualidad, narrativa visual y debates filosóficos. “Los clubes de lectura, son espacios de encuentro social cuyas frecuencias pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Básicamente están gestionados por voluntarios culturales que coordinan las sesiones. La biblioteca proporciona el espacio de reunión y los ejemplares de los libros. Los clubes de lectura se han convertido en espacios de comunicación y aprendizaje donde se fomenta el debate social y el conocimiento del otro”, comentó Rosa Díaz Naya, directora de la Biblioteca Pública Nós.

Otros actores

Los clubes de lectura fomentados por librerías como Tanco y la anticuaria “La Quinta” cada vez ganan más adeptos, movidos por dinámicas de confraternización, y debate social. Pero un fenómeno curioso es la proliferación de clubes de lectura en bares culturales cuyos actores son conscientes del valor de estas iniciativas frente al vacío de acción institucional. “Nuestro club de lectura se ha convertido en un espacio de aprendizaje, donde todos disfrutamos y crecemos con la sinergia de los saberes compartidos”, dice Ángel Martínez, miembro de “A Princesa Leia”, club de lectura promovido por el Bar Ceres. Por su parte, Rafael Saíz, quien coordina el “Club Fermor” adscrito a la Biblioteca Nós, comenta: “El Fermor, cuya esencia está vinculada a la lectura como viaje, es una oportunidad para nutrirnos todos de todos, es un esfuerzo que busca devolver a Ourense su importancia cultural de antaño, es la fe de que en las pequeñas cosas está el secreto de las grandes”.