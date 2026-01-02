O 70% dos titulados superiores das tres universidades xa teñen traballo aos tres anos
Educación
Un 25% opta por seguir formándose ou por preparar unhas oposicións, revela un estudo do IGE.
O Instituto Galego de Estatística (IGE) confirma a alta inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario Galego, tal e como se reflicte nun estudo onde se analiza a situación dos egresados no curso 2021-2022 no seu primeiro ano tras obter a titulación e a súa evolución nos tres anos inmediatamente posteriores, tendo en conta, principalmente, as afiliacións á Seguridade Social.
A radiografía do IGE súmase ao mapa de inserción laboral que elabora periodicamente a Axencia para a Calidade do SUG (Acsug), aínda que neste caso examínase a situación dos titulados seis anos despois de titular e faise a través de entrevistas persoais. En ambos casos, os datos reflicten unha dinámica alcista na evolución da inserción laboral dos titulados universitarios a medida que se avanzan os anos tras lograr a titulación, tanto sexa de grao como de mestrado.
Segundo o estudo do IGE, o 70% dos titulados universitarios galegos no curso 2021-2022 está traballando tres anos despois de graduarse mentres que un 25% opta por seguir formándose ou por outras opcións como preparar unhas oposicións ou estar afiliado a unha mutualidade dun colexio profesional. Neste caso, o estudo abrangue as persoas tituladas nas universidades galegas que residen ou traballan en Galicia, para o cal se tivo en conta a alta laboral na Seguridade Social ou na Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís (MUFACE).
Formaron parte do estudo un total de 11.242 persoas egresadas no ano 2022 en Galicia e que residen e traballan na comunidade autónoma, a razón de 4.451 titulados da Universidade de Santiago de Compostela (USC), 3.707 da Universidade de Vigo (UVigo) e 3.084 da Universidade da Coruña (UDC).
Os datos constatan unha perspectiva positiva da relación entre os titulados e o mercado laboral a medida que pasan os anos. Así pois, se ao ano de graduarse, o 57,08% está traballando, esta porcentaxe sube ao 70,45% tres anos despois. Pola contra, o número de persoas que continúa estudando tras obter unha titulación descende do 16,46% ao ano de titularse ao 5,9% logo de tres anos. Tamén baixan as persoas que, unha vez tituladas, se atopan noutra situación como preparar unha oposición ou que exercen a súa profesión afiliados a unha mutualidade, que pasa do 22,2% ao 19,57% en tres anos. As persoas en situación de desemprego mantéñense en niveis baixos e estables, cun 4,26% ao ano de titularse e un 4,08% aos tres anos.
A mellora da inserción laboral co paso do tempo reflíctese en todas as ramas de coñecemento, aínda que a incorporación ao emprego é máis rápida nas áreas de Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, mentres nas áreas de Artes e Humanidades e Ciencias Sociais e Xurídicas, destaca unha maior presenza de persoas que continúan estudando.
