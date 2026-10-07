Los 700 objetos retirados por los Franco del Pazo de Meirás salen a subasta este mes

Los cerca de 700 objetos retirados por los Franco del Pazo de Meirás el pasado julio saldrán a subasta en la tarde del 27 de octubre. Los bienes permanecen expuestos al público desde el martes en la sala Magna Art Auctions de Madrid, donde se realizará la puja, y pueden visitarse entre las 10,00 y las 19,00 horas.

El director de la sala, José Miguel Carrillo de Albornoz, explicó que la subasta respondió a un “deseo” de la familia Martínez-Bordiú. El responsable aseguró que el proceso se realizó con “garantías absolutas” e insistió en que toda la operación contó con el respaldo de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia.

Tras trascender la noticia, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña anunció que solicitó a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Consellería de Cultura que adopten medidas frente a la puja. En concreto, la entidad les pidió verificar mediante inspecciones “la condición de bienes de dominio público o sujetos a otro régimen legal de tutela y protección”. De darse el caso, reclamó que se acuerden las medidas legales para “impedir la enajenación de dichos bienes”. La entidad, que en su momento calificó de “expolio” la retirada de los objetos, recordó que el Estado, con la “colaboración pasiva” de la Xunta, sigue “incumpliendo” las determinaciones sobre la visita del inmueble. “Un bien que es público a todos los efectos y que el Estado mantiene cerrado al uso público”, añadió la CRMH. El catálogo, que se publicará en los próximos días, contiene muebles, cerámicas, fotografías, porcelanas y cristales.