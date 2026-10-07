Se arriendan 31 castaños

Un cartel rotulado a mano en una puerta por la que lleva mucho tiempo sin cruzar gente anuncia que “se arriendan/venden 31 castaños” con un número de teléfono. Debajo en la foto, un bando de la Alcaldía de Noceda del Bierzo avisa de la entrega de títulos de concentración parcelaria y otro de la Junta Vecinal del horario para el reparto de leña según el plan anual de aprovechamiento. “Sentí como una revelación a lo Óliver Laxe, en ese momento no me importaría dedicarme a recoger castañas”, bromea el cliente que enseña en el abrevadero la foto del tablón de anuncios como prueba de lo más interesante de un fin de semana recluido en una casa de turismo rural por una celebración familiar. Cuando se le pasó la castaña desapareció el bucólico flechazo.

“A cuánto irá el alquiler de un castaño, tengo mucha curiosidad”, se interesó el tabernero ilustrado. El concello ourensano de A Veiga ofreció 30 euros por árbol durante dos años y 20 los dos siguientes para impulsar un programa de alquiler de soutos, chivó el buscador tirando de varias informaciones de La Región sobre este plan en Valdeorras.

El tabernero sacó la calculadora y echó la cuenta por lo alto, sin contemplar plagas de avispilla ni fenómenos meteorológicos desfavorables. Un castaño en plenitud produce una media de 50 kilos al año, a 2,80 euros que se paga el kilo de la mejor calidad a granel, daría 140 euros. La facturación de 31 castaños podría llegar a los 4.340 euros, a los que habría, como poco, que restar 930 de alquiler, a 30 por pie. El tabernero levantó la cabeza de los números y repasó las mesas de la terraza que hay que colocar y atender a diario. “Con 31 castaños no, pero con más... Y no protestan”. Quedó estudiando los tiempos y el coste de la cosecha.