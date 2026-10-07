Hasta 80.000 euros por vivienda: la nueva ayuda para construir pisos públicos en Galicia

Imagen de archivo de pisos en el barrio de O Couto (Ourense).

Encontrar una vivienda asequible sigue siendo uno de los principales problemas para muchas familias y jóvenes en Galicia. En este contexto, los ayuntamientos podrán recibir hasta 80.000 euros por cada vivienda pública que construyan gracias a una nueva línea de ayudas dotada con 7 millones de euros. Así lo comunicó la Xunta este miércoles, para impulsar la construcción de vivienda pública de titularidad municipal.

La medida permitirá impulsar alrededor de 87 viviendas de alquiler de titularidad municipal. Los pisos estarán destinados a personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda y mantendrán su carácter público de forma permanente.

¿Quién podrá acceder a estas viviendas?

Las viviendas estarán destinadas a personas que figuren en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Serán pisos de nueva construcción destinados al alquiler, aunque también podrán aprovecharse edificios que hayan quedado sin terminar.

La convocatoria de estas ayudas se abrirá antes de que termine 2026, aunque la partida se incorporará a los presupuestos autonómicos de 2027.

La iniciativa llega en plena crisis de acceso a la vivienda, con más de 36.500 familias inscritas en el registro de vivienda pública, según los datos citados durante la sesión de control del Parlamento gallego.

La oposición reclama soluciones inmediatas

El anuncio se produjo durante un debate marcado por las críticas de BNG y PSdeG a la política de vivienda de la Xunta. Ana Pontón acusó al PP de llevar 17 años gobernando "para la especulación", mientras que José Ramón Gómez Besteiro cuestionó que las nuevas medidas permitan responder a una emergencia que, según defendió, necesita soluciones a corto plazo.

Rueda, por su parte, defendió que la Xunta tiene 4.670 viviendas públicas en marcha y mantiene el objetivo de duplicar el parque público antes de que termine 2028.