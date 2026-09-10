La Xunta licita 12 viviendas públicas en San Cibrao das Viñas por 2,4 millones de euros

La Xunta ha sacado a licitación las obras para construir 12 viviendas de promoción pública en San Cibrao das Viñas, con un presupuesto de 2,4 millones de euros. Los inmuebles se ofrecerán en régimen de compra y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de octubre.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este jueves la licitación de una promoción que parte de la cesión gratuita de los terrenos por parte del Concello de San Cibrao das Viñas.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de tres alturas, con viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios. La Xunta señala que los pisos serán accesibles, luminosos, estarán correctamente aislados y contarán con criterios de eficiencia energética.

Parte de las viviendas se reservarán para jóvenes y familias

La adjudicación se realizará mediante sorteo ante notario entre las personas inscritas en el Rexistro de Demandantes de Vivenda que estén empadronadas en San Cibrao das Viñas o trabajen en el municipio y quieran establecer allí su residencia.

La promoción incorporará las nuevas medidas impulsadas por la Xunta para facilitar el acceso a la vivienda pública. El 30% de los hogares se reservará para personas de entre 36 y 45 años con hijos a cargo, mientras que otro 25% estará destinado a menores de 36 años.

Además, el Gobierno gallego ha elevado los límites de ingresos para acceder a estas viviendas hasta cuatro veces el IPREM, cifra que aumenta hasta 4,5 veces en el caso de las familias numerosas.

La Xunta destaca las características de San Cibrao das Viñas por su crecimiento demográfico y la juventud de su población, factores que, según la conselleira, hacen que el municipio pueda beneficiarse especialmente de las políticas de vivienda.

San Cibrao das Viñas es además uno de los 17 municipios gallegos que han cedido gratuitamente suelo a la Xunta para desarrollar promociones de vivienda pública.