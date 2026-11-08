Hasta 9.500 convocados acuden a Silleda para una nueva jornada de oposiciones del Sergas

El Sergas celebra este domingo en el Recinto Feiral Internacional de Silleda una nueva jornada de exámenes de oposición a la que están llamadas a participar 9.496 personas.

Desde las 09:30 horas, un total de 1.496 opositores realizarán las pruebas para acceder a las plazas convocadas en las categorías de médico de admisión y documentación clínica, técnico superior de sistemas y tecnologías de la información, trabajador social y mecánico.

En concreto, los exámenes de la categoría de médico de admisión y documentación clínica contarán con 56 admitidos para cinco plazas ofertadas; la de técnico superior en sistemas y tecnologías de la información, con 91 aspirantes para nueve plazas; la de trabajador social, con 1.068 inscritos para 57 plazas; y la de mecánico, con 277 aspirantes para cinco plazas.

Ya en el turno de tarde, a partir de las 16:00 horas, un total de 8.003 personas participarán en las pruebas de acceso al grupo auxiliar de la función administrativa, categoría en la que la sanidad pública oferta 192 plazas.

Las pruebas de acceso al sistema sanitario público gallego concluirán el próximo fin de semana (14 y 15 de noviembre), con la realización de ejercicios para los que están convocados otros 10.172 opositores.

A partir de las 09:30 horas del próximo sábado, el recinto ferial acogerá a los 34 aspirantes a médico general de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (seis plazas), a los 655 admitidos para farmacéuticos de atención primaria (31 plazas), a 196 odontólogos de primaria (ocho plazas), a 104 aspirantes a técnico de gestión de sistemas e informática (nueve plazas) y a 181 admitidos a calefactor (siete plazas).

Esa misma tarde, desde las 16:00 horas, se desarrollarán los exámenes para la categoría de celador, a la que concurrirán 7.800 personas (turno general y discapacidad intelectual) para cubrir 348 plazas.

El domingo 15 de noviembre finalizará el proceso selectivo. Desde las 09:30 horas, el recinto pontevedrés recibirá a 1.202 aspirantes correspondientes a médico asistencial del 061 (139 admitidos para ocho plazas), terapeuta ocupacional (273 inscritos para 11 plazas), dietista-nutricionista (363 aspirantes para 45 plazas) y electricista (427 admitidos para 11 plazas).