El 50% de conductores muertos había tomado alguna sustancia

El último balance sobre la siniestralidad vial en España encendió de nuevo las alarmas de las autoridades de tráfico y de la judicatura. La Memoria anual de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidente de tráfico revela un escenario sumamente preocupante: prácticamente la mitad de los conductores que perdieron la vida en las carreteras españolas durante el pasado año dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. En concreto, el porcentaje se situó en un 49,9%, lo que representa un repunte del 1,7% en comparación directa con el ejercicio anterior.

De los 894 conductores fallecidos a los que se les practicó la autopsia y el pertinente análisis toxicológico, 446 habían consumido sustancias incompatibles con una conducción segura y responsable. Al analizar detalladamente los datos aportados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el alcohol sigue manteniéndose como el principal factor de riesgo en la carretera nacional. Aunque ha experimentado un ligero descenso del 2% respecto al año previo, todavía se detectó en el 32,4% de los automovilistas fallecidos.

Un dato especialmente grave es que más del veinte por ciento de estas víctimas mortales presentaba tasas de alcohol en sangre muy superiores a los 1,20 gramos por litro, un nivel crítico que multiplica exponencialmente el riesgo de sufrir un siniestro vial mortal en cualquier vía.

El positivo por drogas trepó hasta el 20,9%, reflejando una subida neta del 4,5%

Por el contrario, el consumo de sustancias estupefacientes y medicamentos muestra una tendencia ascendente muy preocupante. El positivo por drogas trepó hasta el 20,9%, reflejando una subida neta del 4,5%. La cocaína repuntó de forma notable y se coronó como la sustancia ilegal más habitual, presente en el 14% de las autopsias, seguida de cerca por el cannabis con un 8,1%.

Policonsumición

Asimismo, los psicofármacos -principalmente antidepresivos y ansiolíticos de la familia de las benzodiacepinas- se hallaron en el 17% de los fallecidos, registrando un incremento interanual del 5,6%. A esto se suma el alarmante aumento de la policonsumición: el 36,3% de los casos positivos analizados combinaba varias sustancias, siendo la preocupante mezcla de alcohol y drogas la más común y letal detectada.

El perfil medio de la víctima mortal que da positivo al volante responde principalmente a un varón de mediana edad, concretamente entre los 35 y 54 años, situándose la media de edad exacta en los 47,4 años. En lo que respecta al tipo de vehículo implicado, casi la mitad de los fallecidos (46,4%) circulaba en un turismo común, mientras que un destacado 35,4% lo hacía a bordo de una motocicleta.

Un dato llamativo es la distribución temporal de estos siniestros: el 61,9% de los casos con resultado positivo tuvo lugar en días laborables, frente al 38,1% registrado durante los fines de semana o jornadas festivas del año.

Ante esta cruda realidad, el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, calificó las cifras obtenidas de “demoledoras” e “inasumibles” para una sociedad moderna. El representante del ministerio público lamentó profundamente que, a pesar de las insistentes campañas de concienciación y de las severas medidas punitivas aplicadas de forma constante por los agentes, las estadísticas sigan trágicamente estancadas en torno a ese alarmante cincuenta por ciento.

Paralelamente, Sanz destacó un dato estadístico paradójico: el número de condenas judiciales por delitos de seguridad vial experimentó un notable descenso en las cortes españolas. Si en 2023 se superaron las 50.000 sentencias condenatorias por conducir bajo la influencia directa del alcohol o de las drogas, y en 2024 se registraron 47.103, la cifra total cayó en el último ejercicio hasta las 31.159 condenas.

Esta reducción de casi dieciséis mil sentencias plantea nuevos e importantes interrogantes sobre la efectividad de la vigilancia diaria y el comportamiento real de los conductores en la extensa red de carreteras del territorio nacional.