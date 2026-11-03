Las acampadas por la vivienda de Vigo y Santiago resisten al desalojo de Sol y se mantendrán "de forma indefinida"

La acampada por la vivienda en Vigo se mantendrá de forma "indefinida" pese al desalojo, llevado a cabo por la Policía Nacional en las últimas horas, de la protesta instalada en la Puerta del Sol de Madrid.

Así lo han trasladado a Europa Press los propios integrantes del movimiento, que desde el pasado 13 de octubre pernoctan en la Alameda de la ciudad olívica para exigir el acceso a una vivienda "digna" a precios "asequibles".

Con cerca de 60 tiendas instaladas, entre 30 y 40 personas pasan la noche a diario en el campamento de Vigo con el objetivo de forzar medidas institucionales frente a la "crisis" habitacional y la escalada de precios del alquiler que atraviesa la urbe.

Por su parte, los acampados en Pontevedra celebrarán esta misma noche una asamblea para definir los siguientes pasos de la movilización tras la intervención policial registrada en la capital. El colectivo pontevedrés ha convocado ya una rueda de prensa para la mañana de este miércoles con el fin de hacer pública la resolución que adopten las bases.

La acampada del Obradoiro se mantiene: "Hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea"

Las personas acampadas en la praza de O Obradoiro de Santiago continuarán, pese al desalojo durante esta madrugada de las últimas tiendas situadas en la plaza del Sol de Madrid. "Hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea", ha asegurado una de las personas acampadas, llamada Alex.

El desalojo de las 334 personas que continuaban en la Acampada 26S en la Puerta del Sol ha sido ejecutado durante esta madrugada por la Policía Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Madrid, culminando con dos detenidos.

En declaraciones a los medios, David Gallo, uno de los portavoces de la acampada, ha indicado que son conocedores de lo ocurrido en la capital, pero, por el momento, no tienen intención de retirar sus tiendas de O Obradoiro, ya que no se han conseguido los objetivos que tenían.

Tal y como ha explicado el representante de los asentados, las acampadas son "independientes" entre sí y toman las decisiones que consideran en sus asambleas, pese a mantener una comunicación constante.

"No hemos llegado al punto de sentarnos y pensar en cuándo vamos a desacampar porque no consideramos que se hayan conseguido los objetivos que teníamos. Hasta que se produzca no tenemos intención de marcharnos", ha señalado.

Alex, una de las acampadas, ha reivindicado ante los medios las diferentes casuísticas dentro de los afectados por la crisis habitacional, haciendo énfasis en que no solo golpea a la "clase media o los que tienen trabajo": "Hay personas en situación de calle, hay personas sin papeles que no pueden optar a vivienda, trabajadoras sexuales que no tienen contratos ni ningún tipo de derecho (...) Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de oportunidad", ha subrayado.

En esta línea, otra de las acampadas, llamada María, ha afirmado que la búsqueda se complica aún más para colectivos vulnerables, personas racializadas, sin papeles o del colectivo LGTBIQ+. Por todas ellas, han indicado, seguirán concentradas en O Obradoiro "hasta que el cuerpo aguante y lo decida la asamblea".

Pese a que han dejado de realizar un recuento diario, decenas de tiendas continúan ocupando parte de la plaza compostelana, donde se mantienen dos asambleas abiertas al día y turnos rotatorios de vigilancia y pernocta.

Preguntados sobre posibles notificaciones de desalojo por parte del Gobierno municipal, los acampados aseguran desconocer si ha habido contactos y, aunque reconocen el temor a sanciones o intervenciones policiales, zanjan: "Siempre hay miedo, pero si no combatimos ese miedo no llegamos a ningún sitio".