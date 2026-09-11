Un accidente múltiple obliga a cortar la A-54 en Santiago

La colisión en cadena de varios vehículos ha obligado a cortar la Autovía Lugo-Santiago (A-54) a su paso por Compostela, en el núcleo de Lavacolla. El accidente, según informa la Dirección General de Tráfico, se ha registrado en el punto kilométrico 85.

El servicio de emergencias del 112 Galicia ha trasladado que, por ahora, ninguna persona ha solicitado asistencia médica ni rescate, aunque sí ha constatado que hay varios vehículos afectados.

Para actuar ante el siniestro se ha dado aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como a efectivos de los Bomberos de Santiago, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local.

Hasta un kilómetro de retenciones en Ourense

La DGT ha informado también de que, en la provincia de Ourense, un accidente ha complicado la circulación en la A-52, en el entorno de Outariz, en sentido Vigo.

El siniestro, registrado en el punto kilométrico 231 de la autovía, ha generado hasta un kilómetro de retenciones.