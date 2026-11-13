El acoso escolar se dispara en Galicia: las denuncias aumentan un 222% en un año

Alumnos durante una clase, en un entorno educativo en el que la prevención y la detección del acoso escolar resultan fundamentales.

Los casos de acoso escolar denunciados en Galicia en 2025 ascendieron a 242, frente a los 75 registrados en 2024, lo que supone un incremento del 222%. Esta tendencia al alza también se detectó en los centros médicos, donde las consultas por este motivo aumentaron un 30% en tres años.

Así lo expusieron ayer la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y la presidenta de la Sociedade Galega de Pediatría, Susana Rey, en un acto celebrado en la Cidade da Cultura sobre la red contra el acoso escolar, impulsada por la Xunta de Galicia en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y en la que participó el presidente autonómico, Alfonso Rueda.

Eiró señaló, en referencia a los datos de la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia, que los casos denunciados por acoso escolar pasaron de 75 en 2024 a 242 en 2025, lo que representa un aumento del 222%.

Asimismo, expresó su “preocupación” por la situación en el ámbito rural, donde los recursos “non son os mesmos” que en el urbano y existe una mayor “dificultade” para pedir ayuda en un entorno en el que “todo o mundo se coñece”.

Importancia de prevenir

Por su parte, Susana Rey incidió en la importancia de la “prevención” y detalló que las consultas por acoso aumentaron un 30%. En este sentido, puso el foco en los síntomas que pueden presentar los jóvenes y los dividió en dos tipos: físicos y emocionales.

Entre ellos, mencionó los dolores continuados, abdominales y de cabeza, el cansancio, las alteraciones del sueño y los cambios de conducta, así como manifestar que no quieren salir de casa o mostrar reticencia o rechazo a acudir al centro escolar. “Cando iso está a converterse en algo habitual, temos que pensar que hai algo de base”, advirtió.

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La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, remarcó que la prevención no puede limitarse al ámbito escolar, sino que debe formar parte de la vida cotidiana de los jóvenes.

En este sentido, apuntó que los alumnos no siempre son capaces de comunicar determinadas situaciones en los centros educativos, pero pueden contar con una persona de confianza fuera del entorno escolar, como por ejemplo un monitor. “Vemos importante que eses profesionais teñan unhas mínimas ferramentas para identificar unha situación”, subrayó.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Fegamp y alcalde de Poio, Ángel Moldes, destacó que esta red permite establecer canales de comunicación y protocolos claros para saber cómo detectar y cómo actuar ante posibles casos de acoso.

El cabo primero de la Guardia Civil y formador del plan director, Sergio García, aludió a la evolución de estos casos en los últimos años. “É como un tsunami”, alertó.

El presidente autonómico advierte contra un “enorme problema que esnaquiza familias”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el encargado de cerrar el acto celebrado en la Cidade da Cultura y llamó a “atallar” el acoso, al considerar que se está convirtiendo en un “enorme problema” que “esnaquiza familias”.

En este sentido, incidió en que se trata de una “tarefa colectiva” que no puede quedar únicamente en manos de los centros educativos. Rueda, que expresó su deseo de que esta red llegue a los 313 ayuntamientos gallegos, remarcó que en Galicia “non caben os abusóns” y puso también el foco en los nuevos desafíos a los que se enfrenta la comunidad educativa, especialmente los derivados del mal uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.

“Tolerancia 0 ás actitudes que rompen a convivencia, ante calquera falta de respecto a un compañeiro ou a un profesor e tolerancia 0 ante calquera tipo de acoso”, sentenció.

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Poco antes, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, avanzó que un total de 163 ayuntamientos gallegos forman parte de la red contra el acoso escolar y destacó que, en términos generales, Galicia cuenta con una “convivencia escolar positiva”.

“Non baixar a garda"

Pese a esta “contorna positiva”, el conselleiro advirtió de que “non se pode baixar a garda” y de que “non se pode normalizar nin tampouco tolerar” ninguna situación de acoso o ciberacoso. “Detrás de cada situación hai un mozo que necesita protección, axuda e unha resposta eficaz”, remarcó.

Por ello, defendió la necesidad de trabajar para “previr, detectar e actuar” ante cualquier tipo de situación de violencia o agresión. El acoso, continuó, “non é un problema que se poida abordar unicamente desde a escola”, ya que las relaciones no terminan cuando los alumnos abandonan las aulas, sino que también se desarrollan en los espacios de ocio y en los entornos digitales en los que actúan cada día.