Acusan a un lotero de A Coruña de quedarse con una Primitiva de 4,7 millones: el propietario falleció

La próxima semana llegará a los tribunales el caso del lotero de A Coruña acusado de apropiarse de un boleto de La Primitiva premiado con 4,7 millones de euros, en un juicio en el que también se sentará en el banquillo su hermano, quien en el momento de los hechos era delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado.

Según el escrito de la Fiscalía, el lotero se habría quedado con el boleto de un cliente que acudió a su administración en julio de 2012 para comprobar si sus apuestas estaban premiadas. El Ministerio Público sostiene que el acusado, tras verificar el alto importe del premio, no informó al apostante ni le devolvió el resguardo.

Peticiones de pena

La Fiscalía solicita para el lotero seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano, pide la misma pena por blanqueo de capitales o encubrimiento, al considerar que colaboró para facilitar el cobro del premio.

El origen del caso se remonta a uno de los episodios más controvertidos en torno al cobro de premios de lotería en España. El acusado defendió durante años que había encontrado el boleto abandonado en su administración, situada en la plaza de San Agustín, y que, al no aparecer su dueño, tenía derecho a cobrarlo.

Sin embargo, la investigación policial puso en duda esta versión y apuntó a la existencia de un legítimo propietario (ya fallecido) cuyos herederos reclaman ahora el dinero.

Relato de la acusación

Según la Fiscalía, el mismo día en que el lotero habría retenido el boleto, acudió a la delegación provincial para gestionar su cobro con la colaboración de su hermano, quien presuntamente agilizó los trámites y evitó controles para verificar el origen del resguardo.

El Ministerio Público sostiene que el exdelegado era “plenamente consciente” de la procedencia ilícita del boleto y que realizó actuaciones para “disfrazar el verdadero origen” del mismo.

En el juicio únicamente se sentarán el lotero y su hermano, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña archivase provisionalmente la causa respecto a otros cuatro investigados, todos ellos altos cargos de Loterías del Estado.

El proceso judicial tratará de esclarecer la titularidad real del boleto y determinar si existió una apropiación fraudulenta de uno de los premios más elevados de La Primitiva en Galicia.