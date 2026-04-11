Un vecino de esta pequeña villa española se lleva más de 3,5 millones con el bote de La Primitiva
NUEVO MILLONARIO
La Primitiva reparte fortuna este sábado 11 de abril con un único acertante de Categoría Especial que se lleva más de 3,5 millones de euros.
El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este sábado, 11 de abril, ha dejado un nuevo millonario en España. . La combinación ganadora, formada por los números 02, 08, 15, 23, 33 y 37, junto al complementario 27 y el reintegro 7, ha regado de fortuna una pequeña villa.
El gran premio: más de 3,5 millones de euros
La noticia de la jornada se centra en un único boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos más el Reintegro). Se vendió en la localidad de Balmaseda, una villa de menos de 8.000 habitantes en Vizcaya, y al sumarse el premio acumulado de la Primera Categoría, el afortunado poseedor del boleto percibirá una cifra total de 3.535.864,58 euros.
El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías nº 1 ubicada en la Plaza Marqués de Legarda, 12.
Desglose de los principales premios
El sorteo ha generado una alta participación, con una recaudación total que ascendió a 10.502.132,00 euros. Estos son los importes detallados para las categorías superiores:
- Categoría Especial (6 + Reint.): Un único acertante con un premio de 2.422.493,36 euros.
- Primera Categoría (6): Un único acertante con un premio de 1.113.371,22 euros.
- Segunda Categoría (5 + Compl.): Se han registrado once boletos premiados, cada uno de los cuales recibirá 16.413,33 euros.
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