9% MÁS DE VENTAS INTERNACIONALES
Adolfo Domínguez impulsa su crecimiento internacional y eleva un 23% la rentabilidad por tienda
9% MÁS DE VENTAS INTERNACIONALES
La firma de moda Adolfo Domínguez ha cerrado el último ejercicio con un crecimiento del 9% en sus ventas internacionales y un aumento del 23% en la rentabilidad por tienda, según los datos presentados tras su junta general de accionistas celebrada en Ourense.
La compañía destaca que su facturación internacional alcanza ya el 43,4% del total, lo que supone un incremento de 5,9 puntos porcentuales respecto al ejercicio 2022/23, consolidando su estrategia de expansión fuera de España.
En conjunto, las ventas globales han crecido un 22% entre febrero de 2023 y febrero de 2026, mientras que la rentabilidad por punto de venta, medida en Ebitda, ha aumentado un 23%.
La presidenta ejecutiva de la compañía, Adriana Domínguez, defendió ante los accionistas una estrategia centrada en la internacionalización selectiva, la rentabilidad y la eficiencia operativa, además de la potenciación de la marca.
Durante el último ejercicio, la empresa realizó 13 nuevas aperturas, todas ellas fuera de España, alcanzando un total de 379 puntos de venta en 54 países. Entre los nuevos mercados figuran México, Georgia, Líbano, Argentina, Andorra, Paraguay, Turquía y República Dominicana.
Por mercados, México lideró el crecimiento con un 9,4%, seguido de Japón con un 5,6%, mientras que Europa registró un alza del 1,1%.
La compañía también subraya avances en sostenibilidad, con un incremento de 13 puntos porcentuales en colecciones certificadas, que ya representan el 57% del total, en el marco de su transición hacia estándares como la certificación B Corp.
La junta de accionistas respaldó por amplia mayoría la gestión y las cuentas del ejercicio, así como la renovación de cargos en el consejo de administración.
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