Todos los aeropuertos gallegos incrementan sus pasajeros en marzo menos Santiago, que cae casi un 30%

Todos los aeropuertos gallegos incrementaron sus pasajeros durante el pasado mes de marzo a excepción de Santiago, que registró 172.067 viajeros, lo que supone una caída del 29,7% en relación al mismo mes de 2025. En lo que va de año, Lavacolla acumula más de 435.000 viajeros, con un descenso del 29,6% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto compostelano atendió 1.440 movimientos de aeronaves, un 28,7% menos, de los que 1.240 fueron vuelos comerciales.

Por su parte, tanto Vigo como A Coruña registraron incrementos en el número de pasajeros. Peinador contabilizó 91.650 viajeros, un 1,5% más, y acumula 238.501, un 3,4% menos en el conjunto del año. En marzo gestionó 1.074 vuelos, un 8,8% más, y en el primer trimestre 2.639, un 2,1% más.

Alvedro sumó en marzo 116.504 pasajeros, un 5,7% más, y 313.632 en el primer trimestre, un 3,4% más. Todo ello tras 1.636 operaciones en marzo, un 16,4% más, y 4.058 movimientos en lo que va de año, un 7,4% más.

Los aeropuertos de Aena en España gestionaron un 3,9% más que en 2025

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado marzo con un total de 24,7 millones de pasajeros, un 3,9% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4,2% registrado entre marzo de 2025 y marzo de 2024.

Además, en marzo se gestionaron 216.024 movimientos de aeronaves, un 6,8% más, y se transportaron 114.194 toneladas de mercancía, un 0,1% más que en el mismo mes del año anterior.

En los tres primeros meses de 2026, por los aeropuertos de Aena en España pasaron un total de 65,6 millones de viajeros (+3,2%), se registraron 564.787 movimientos de aeronaves (+1,7%) y se transportaron 325.926 toneladas de mercancía, un 5,5% más que en el mismo periodo de 2025.