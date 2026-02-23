La AG-53 cortada desde este lunes en la salida de Ourense hacia Santiago

La A-52 a la altura del km 240,100 en el Viaducto Río Miño en una imagen de archivo.

La salida de Ourense en dirección a Santiago por la AG-53 permanece ya cortada desde las 8:00 horas de este lunes, 23 de febrero, debido a nuevas obras de mantenimiento en el viaducto que conecta con la A-52 sobre el río Miño.

El cierre afecta al tramo comprendido entre el enlace de Maside (AG-54) y la conexión con la A-52, en las inmediaciones de Feá (Toén). Según ha informado la Xunta de Galicia, la interrupción total del tráfico se mantendrá, salvo imprevistos, hasta las 13:00 horas del viernes 27 de febrero.

Desvío obligatorio por la N-541

Durante estos días, los conductores que salgan de Ourense hacia Lalín o Santiago deberán circular por la N-541 como itinerario alternativo entre Maside y la A-52. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas indica que, en condiciones normales, el desvío incrementa el tiempo de viaje entre cuatro y once minutos.

En la zona ya se ha instalado señalización específica para orientar a los usuarios.

Obras para garantizar la seguridad y durabilidad del viaducto

Los trabajos forman parte del mantenimiento del viaducto de la AG-53 (Dozón-Ourense) y obligan al izado del tablero para renovar y mejorar los apoyos sobre las pilas de la estructura que salva el Miño, entre los municipios de Punxín y Ourense.

No es la primera vez que se produce un corte en este tramo en las últimas semanas. Cuando comenzaron las actuaciones, la Administración autonómica ya había advertido de que se programarían cierres puntuales cada dos semanas, con una duración estimada de tres o cuatro días laborables.

Las obras se enmarcan en el programa autonómico de inspección y conservación preventiva de infraestructuras viarias, con el objetivo de reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de las vías.