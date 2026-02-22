Adif no prevé nuevas obras en Ourense hasta después de 2027

En las carpetas de proyectos pendientes en materia ferroviaria en la provincia de Ourense hay cuatro actuaciones de gran relevancia: los tramos de la variante exterior desde Seixalbo hasta Ourense y duplicar la vía desde Vilavella hasta Pedralba de la Pradería en la línea de alta velocidad y la renovación de la línea del Miño desde Guillarei a Ourense y de Monforte a Covas en la red convencional. Pero ninguna de ellas comenzará a medio plazo.

De todas ellas, la que tiene un futuro más incierto es la continuación de la variante exterior. Se trata de algo menos de ocho kilómetros y medio que tienen que llevar la línea de alta velocidad desde el punto al que llegan los tramos actualmente en obras (Conexión-Seixalbo) hasta la estación, pasando por el túnel de Montealegre y un nuevo viaducto sobre el Miño. El Gobierno pasó de anunciar una inminente tramitación hace cuatro años, a meterlo en el cajón, primero y luego a señalar que había que redactar de nuevo los proyectos para adaptarlos a las nuevas condiciones de seguridad y una actualización de precios. Este retraso encadenará toda una serie de secuelas. La primera de ellas, un incremento en el coste de la obra, estimado por Adif en 2018 en torno a los 475 millones de euros. En segundo lugar, alterará los plazos de finalización de las obras en la estación intermodal que tendrá que mantener la entrada de los trenes procedentes de la línea de alta velocidad por el viaducto del Miño como solución provisional. Una provisionalidad que podría mantenerse operativa durante otra década más. Y por último y no menos importante, paralizará el proceso de integración urbana de la red ferroviaria en Ourense, manteniendo la brecha producida desde Seixalbo hasta San Francisco.

Mejor suerte lleva la otra obra pendiente vinculada a la línea de alta velocidad en la provincia. Se trata de la implantación de la vía izquierda en los 32 kilómetros que median entre Vilavella y Pedralba de la Pradería, compartiendo con la línea convencional Ourense-Zamora un tramo de 7,59 kilómetros en los que se incluye el túnel del Padornelo que deberá cubrir las necesidades tanto de la alta velocidad en sentido Madrid como de la línea de ancho ibérico actualmente utilizada por trenes mercantes. En 2023 fue adjudicada la redacción del proyecto básico y de construcción de la obra civil, vía, electrificación y adaptación del túnel del Padornelo, con un plazo de ejecución de 36 meses. Adif tiene previsto el inicio de estas obras en 2027 en el tramo correspondiente a la provincia de Zamora, aunque para ello primero tendrá que licitarlas. No obstante ya figura en su declaración de red para 2027 la interrupción de la circulación de trenes por la línea convencional entre Pedralba y Lubián, a partir del primer trimestre del año que viene.

Red convencional

Las dos obras previstas para la red convencional están vinculadas al corredor atlántico de mercancías. Concretamente, al tramo Guillarei-Ourense, con una longitud de 95,6 kilómetros y al tramo Monforte-Covas, de 85. En ambos casos el alcance de las obras a ejecutar contempla la renovación de vía, en lo que se refiere a la superestructura (balasto, traviesas y carril), pero también a la infraestructura, es decir el tratamiento de trincheras, terraplenes, túneles y viaductos para garantizar la seguridad de la circulación dado el estado en el que se encuentran muchos de esos elementos, como se pudo comprobar por los incidentes ocurridos en la última semana en la vía a Valdeorras.

La primera, fue objeto de licitación la redacción de los proyectos constructivos el pasado julio de 2025 y actualmente está pendiente de adjudicación. La consultora de ingeniería que resulte adjudicataria tendrá un plazo de 42 meses, lo que significa que en el horizonte más optimista las obras no comenzarán hasta 2030, cinco años después de haber iniciado su andadura en esa misma línea el tramo de Vigo a Guillarei, para las que Adif tiene previsto que estén concluidas en 2027 y que supondrán el corte de la línea entre Vigo y Ourense desde el martes 7 de abril de 2026 al miércoles 7 de abril de 2027.

En el caso del tramo entre Monforte y Covas, que afectará a las comunicaciones con Valdeorras y todas las ciudades del Norte (Ponferrada, León, Palencia, Burgos, Vitoria, Zaragoza…) con las que Ourense está comunicada con un único tren, el Alvia a Barcelona, todavía no hay fecha para los cortes porque no han sido licitadas las obras ni Adif prevé ninguna actuación ni en 2026 ni en 2027, a tenor de la información publicada en su última actualización de la declaración de red, documento en el que se anuncia la programación de obras en toda la red ferroviaria.