El agua espera a las cañas: arranca la temporada de pesca fluvial en Galicia

Echa a andar este domingo y hasta el 31 de julio la temporada de pesca continental en Galicia. La cuota de captura se establece en dos ejemplares por pescador y jornada, con una dimensión mínima de treinta y cinco centímetros. Sobre los cebos artificiales, se permite la mosca artificial, cucharilla, risco y pescados artificiales y semejantes. En lo que respecta a los naturales, se autorizan todos excepto cualquier tipo de huevas de pescados y el pescado natural; y en aguas salmoneras no se permiten los cebos naturales. En cuanto a los cebos artificiales en las aguas salmoneras, las características de la cucharilla deben ser de un máximo de 6,5 centímetros medidos entre la anilla superior y la curvatura del anzuelo.

Como norma general se establece la posibilidad de capturar seis ejemplares al día y por persona, con una talla mínima de diecinueve centímetros. En cuanto a los cebos, son los mismos que los de la temporada pasada.

Con carácter general, se declaran los lunes como días inhábiles para la pesca, excepto festivos nacionales o autonómicos. Los jueves serán hábiles únicamente para la modalidad de pesca sin muerte en todas las masas de agua, excepto festivos nacionales o autonómicos, que serán hábiles según la modalidad de pesca autorizada en cada masa de agua.

"As expectativas son boas”

“Todos temos moitas ganas, de feito o pasado sábado inauguramos a tempada grazas a un mandato especial que nos deu a Xunta e gozamos do primeiro campionato federado de pesca da troita en lago. Choveu moito, co que as expectativas son boas, o primeiro día sempre imos a por todas”, remarca Antonio Cortés, delegado en Ourense de la federación gallega de pesca. “Trátase de pasalo ben cos amigos, un domingo diferente desde primeira hora. Madrugas, tomas un café con outros pescadores, charlas e logo te dedicas con eles ao que máis che gusta, a pescar. E como sobremesa, unha boa comida”.

Una temporada para la que Galicia y otras nueve comunidades suscribieron un convenio de colaboración para el establecimiento de licencias interautonómicas de pesca en aguas continentales. Con una vigencia inicial de cuatro años (de 2026 a 2029) prorrogables por cuatro más, el objetivo principal del convenio es evitar duplicidades y que la ciudadanía tenga que repetir los mismos trámites y gestiones ante cada administración.

Además de poder disponer de una licencia interautonómica que evita mucha burocracia cada vez que se cambia de comunidad autónoma, la Xunta de Galicia aplica desde este año la posibilidad de llevar esa licencia en el teléfono móvil. En este sentido, los pescadores gallegos podrán beneficiarse este año de la aplicación (app) XuntaEU, que incorpora esta herramienta para que los aficionados tengan a mano y accesible en todo momento la documentación obligatoria para pescar en agua dulce.