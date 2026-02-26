Los pescadores hacen un llamamiento a limpiar el río Sil en Vilamartín de Valdeorras

Las últimas crecidas del Sil fueron buenas para el río. Así lo apuntan los pescadores, quienes afirman que las avenidas removieron el fondo y limpiaron un cauce cuya riqueza piscícola aumenta paulatinamente, en buena medida gracias a la pesca sin muerte. Lo apuntó Daniel Prada Rodríguez, presidente del club de pesca Spinning Valdeorras.

En todo caso, las crecidas del río también tuvieron su lado negativo: los arrastres de todo tipo de materiales que provocaron. Muchos de ellos quedaron en las orillas del embalse de Valencia do Sil, donde no permanecerán mucho tiempo, pues el club convocó una quedada para acometer su limpieza.

Daniel prada considera que la práctica de una pesca sin muerte permite que aumente el número de peces y truchas

La cita, que es la sexta que convoca el club, fue fijada para las 10,00 horas del domingo 1 de marzo, en el entorno del polideportivo vilamartinés, y finalizará sobre las 13,00 horas. El lema elegido para esta limpieza -en la que colabora el Concello vilamartinés- reza “Un pequeno xesto por todo o que o Sil nos dá”. Los trabajos se desarrollarán en las orillas del embalse, donde la basura queda retenida entre los juncos y la vegetación, una zona donde llama la atención la cantidad de bombillas enteras recogidas.

Invitación

Daniel Prada invitó a todas las personas interesadas en que el Sil esté limpio, sin necesidad de estar anotadas en un club que agrupa a medio centenar de socios, aproximadamente. El único requisito es acudir provistos de guantes y un calzado adecuado para desplazarse por la orilla del río. El portavoz de Spinning Valdeorras apuntó que las crecidas acercaron los residuos a las orillas y al retirarse el agua están más a mano, por lo que prevé unas labores de limpieza más sencillas.

Ya en referencia a la pasada campaña de pesca, el portavoz del colectivo de pescadores destacó que fue bueno, añadiendo que el número de ejemplares aumentó ligeramente. “Cada vez va a mejor; poco a poco, la gente se conciencia de la pesca sin muerte”, dijo, para seguidamente apuntar que este incremento en el número de ejemplares es posible a pesar de los predadores, entre los que hay que apuntar los cormoranes.

El pescador valdeorrés puso de ejemplo de gestión a la vecina comunidad autónoma de Castilla y León, cuyo modelo de pesca sin muerte convirtió a sus ríos “en un destino mundial de pesca de la trucha”. Llegados a este punto, indicó que Spinning Valdeorras promueve una pesca sostenible, apostando por las capturas sin muerte en todas sus quedadas.

Prada tampoco dudó al responder que, en general, la limpieza del Sil “va a peor”. Apuntó que desde Villafranca del Bierzo hasta O Barco sólo funciona la depuradora de aguas residuales de Villadepalos.