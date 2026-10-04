Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía y presidente de la Fegamp, denuncia una agresión al grito de “rojo de mierda”

Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía de Arousa, fue víctima de una agresión.

El alcalde de Vilagarcía de Arousa y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, denuncia haber sufrido una “violenta agresión” durante la tarde del sábado, cuando se encontraba acompañado de varias personas, entre ellas su hija pequeña.

Según relata el propio regidor en un comunicado publicado en Instagram, un hombre se encaró con el grupo al grito de “rojos de mierda” y posteriormente trató de agredirles. Las personas que acompañaban a Varela intervinieron para separarlo y, según explica el alcalde, algunas de ellas recibieron golpes durante el forcejeo.

Varela ha agradecido la actuación de quienes estaban con él y también las muestras de apoyo recibidas posteriormente por parte de personas que tuvieron conocimiento de lo ocurrido.

Comunicado de Alberto Varela emitido a través de sus redes sociales tras la agresión. | Instagram: albertovarelapaz

Su hija presenció el incidente

El alcalde ha mostrado especial preocupación por el hecho de que su hija pequeña se encontrase a su lado durante el incidente. Según explica, la menor vio cómo “un día de fiesta se convirtió en algo distinto”.

Varela asegura que todavía no sabe cómo explicarle por qué aquel hombre quiso agredirles. “Vio como un día de fiesta se convirtió en algo distinto”, señala en su mensaje.

Varela reivindica la convivencia frente al odio

Tras lo sucedido, el presidente de la Fegamp ha señalado que siente la “obligación moral” de reivindicar un mundo mejor y expresar su “más profundo rechazo” hacia los “violentos e impulsores” del odio.

El regidor asegura que dedica sus esfuerzos a “defender la convivencia cívica” y que está convencido de continuar haciéndolo.

En su mensaje, Varela también sostiene que ninguna idea puede estar por encima de la comprensión y la empatía. “El odio nunca va a crear futuro”, afirma, antes de defender que quiere un futuro mejor “para mí, para mi hija y también para mi agresor”.

El alcalde concluye su mensaje apelando a la convivencia y asegurando que seguirá trabajando por ella.