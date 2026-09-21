La UCO detiene en una gran redada en Vilagarcía a 'Fodoki', el transportista que sobrevivió a un tiroteo en 2023
REDADA NACIONAL
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arresta a Óscar A. S. en el despliegue de una redada nacional con registros en múltiples provincias, sumando un nuevo capítulo a la trayectoria del arousano tras el ajuste de cuentas que sufrió en Vilagarcía
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico a escala nacional mediante un amplio operativo con registros simultáneos en diversas provincias españolas. En Galicia, las actuaciones se han cobrado por el momento una única detención en la comarca de O Salnés: la de Óscar A. S., de 48 años y conocido en el ámbito policial con el alias de Fodoki.
Las fuerzas de seguridad sitúan al arousano como un transportista de mercancía o "paquetero" en la red del tráfico de drogas, desempeñando roles secundarios sin llegar a integrar la cúpula de las organizaciones criminales.
El nombre de Fodoki saltó a la luz pública en julio de 2023, cuando logró escapar con vida de una emboscada en la parroquia de Cornazo (Vilagarcía). En aquella ocasión, dos individuos armados intentaron secuestrarlo a la fuerza para meterlo en un turismo de alta gama en la calle Illas Cíes, en lo que la investigación policial apuntó como una evidente liquidación de deudas pendientes.
Durante el altercado se escucharon hasta cinco detonaciones. Uno de los proyectiles alcanzó al vilagarciano en el muslo mientras trataba de huir en una motocicleta. Malherido, logró desplazarse sangrando por sus propios medios hasta las Urgencias del Hospital do Salnés.
Al percatarse de que la víctima se refugiaba en el complejo sanitario, los agresores optaron por abandonar el automóvil en las inmediaciones del centro y darse a la fuga, cerrando un episodio del que Fodoki salió con heridas de bala con orificio de entrada y salida, antes de ser localizado ahora en el marco del despliegue antidroga de la Guardia Civil.
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