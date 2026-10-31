Alertan del aumento de estafas con pisos falsos en Galicia: así utilizan la inteligencia artificial para engañar

El alquiler de vivienda: cada vez más difícil de saber si lo que ves es cierto.

Las estafas relacionadas con el alquiler de viviendas y habitaciones han aumentado considerablemente en Galicia durante los últimos años, impulsadas en parte por el uso de inteligencia artificial para crear anuncios falsos, imágenes hiperrealistas y mensajes fraudulentos. La Guardia Civil advierte de que A Coruña y Pontevedra son las provincias gallegas más afectadas.

Según explica José Torres, integrante del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra, los delincuentes aprovechan la crisis de vivienda y utilizan plataformas como Idealista, Airbnb o Milanuncios para captar a personas que buscan alojamiento.

Uno de los métodos más habituales consiste en copiar anuncios reales y ofrecer los inmuebles entre un 30% y un 40% más baratos que su precio original. De esta manera, generan sensación de urgencia y presionan a los interesados para que paguen una reserva.

Viviendas perfectas que pueden no existir

La inteligencia artificial ha añadido nuevas posibilidades a estos fraudes. Los estafadores utilizan herramientas como Midjourney o Stable Diffusion para crear fotografías de viviendas aparentemente reales, con habitaciones impecables y acabados propios de un catálogo.

"Cuando ves que no hay cables, no ves un radiador, que la cama no tiene arrugas. Se denomina efecto catálogo", explica Torres. También emplean inteligencia artificial para clonar voces, redactar mensajes automáticos, crear reseñas falsas y falsificar documentación, como nóminas o contratos de trabajo.

Aunque la Policía Nacional no tiene constancia de casos confirmados en Galicia con fotografías completamente falsas generadas mediante IA, reconoce que se trata de una modalidad delictiva en crecimiento.

Estudiantes y turistas, entre las principales víctimas

Los jóvenes universitarios se encuentran entre los colectivos más vulnerables debido a su menor experiencia buscando alojamiento y a la costumbre de realizar todos los trámites a través del teléfono móvil. Los estafadores aprovechan estas circunstancias para exigir pagos inmediatos con la excusa de que hay otras personas interesadas.

También están expuestos los hogares en situación de vulnerabilidad y los turistas que reservan alojamientos a distancia en destinos como Sanxenxo, Baiona o Nigrán. En algunos casos, las víctimas descubren al llegar que la vivienda anunciada no existe.

Qué hacen las plataformas para detectar los anuncios falsos

Desde Idealista, su portavoz Francisco Iñareta asegura que la plataforma dispone de mecanismos para detectar y retirar publicaciones fraudulentas, en ocasiones en cuestión de minutos.

La empresa exige que los anunciantes identifiquen las imágenes retocadas con inteligencia artificial y dispone de herramientas para etiquetarlas cuando no se advierte de su modificación.

La Policía Nacional recuerda que el uso de fotografías modificadas mediante IA no es necesariamente ilegal, siempre que se informe de ello. También destaca la colaboración de las plataformas con las investigaciones policiales para identificar a los responsables de las estafas.

Cómo evitar una estafa al alquilar una vivienda

Las fuerzas de seguridad recomiendan desconfiar de precios excesivamente bajos, solicitudes de pagos por adelantado, presiones para decidir rápidamente y propietarios que impiden visitar el inmueble.

Para comprobar la autenticidad de un anuncio, aconsejan:

Solicitar vídeos de detalles concretos de la vivienda, como el interior de los armarios o las vistas desde una ventana.

Buscar las fotografías en Google para comprobar si aparecen en otros anuncios.

Utilizar detectores de imágenes creadas con IA, teniendo en cuenta que no son infalibles.

Evitar transferencias apresuradas sin verificar la identidad del anunciante y la existencia del inmueble.

Incorporar una marca de agua al DNI cuando sea necesario enviarlo, indicando la finalidad para la que se facilita.

En caso de haber realizado un pago fraudulento, la Policía recomienda contactar inmediatamente con el banco e interponer una denuncia, conservando capturas del anuncio, las conversaciones y los datos del supuesto propietario.

"Un anuncio que parezca muy, muy, muy bueno, probablemente sea una estafa", advierten desde la Policía Nacional.