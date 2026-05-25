Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 25 de mayo
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Aquí puedes visualizar la comparecencia del presidente del Gobierno gallego tras el Consello de Xunta.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha comparecido este lunes, 25 de mayo, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta. La intervención llega tras el anuncio de que las negociaciones de las últimas semanas han surtido efecto y, en el Congreso de los Diputados, a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo, PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según las fuentes consultadas, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.
El PP, aunque no está dentro del acuerdo, había manifestado su disposición a apoyar un texto que preservase el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.
Además, la Xunta ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una línea de ayudas con un total de 720.000 euros a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs) para llevar a cabo programas de educación transformadora, así como de innovación y comunicación social.
Sigue aquí la intervención del presidente autónomico
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