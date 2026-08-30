Alfonso Rueda despide el verano con su tradicional caminata junto a Mariano Rajoy

El martes 1 de septiembre el nuevo curso político en Galicia inicia con el primer Concello por parte de la Xunta de Galicia, ante esto los políticos gallegos apuran las últimas horas del verano. El presidente gallego, Alfonso Rueda, lo hace con deporte.

Como ya es habitual cada periodo estival y él mismo califica en sus redes sociales como “boa tradición”, Rueda realizó este domingo, 30 de agosto, una caminata por Pontevedra junto al expresidente Mariano Rajoy.

Ambos con pantalones cortos y con sudaderas para resguardarse del fresco de Galicia dejaron una imagen tras completar una mañana de actividad física.

El lema “Galicia Calidade” que el presidente autonómico lleva por bandera también está presente en la vestimenta naranja de Rueda. Un curso político para el que Rueda está preparado como expresó el pasado sábado en Cotobade en el arranque del curso político del Partido Popular