Alfonso Rueda: “A Xunta traballa en vivenda pero o Goberno non”

En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el Parlamento de Galicia guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, cuando se cumplieron 22 años de los atentados del 11-M en Madrid.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó que todas las ayudas de vivienda del 2026 estarán convocadas en este primer trimestre durante la sesión del control del Parlamento de Galicia, en la que el secretario xeral y portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció que la “falta de política pública” del Gobierno gallego después de 17 años del PP deja a una “xeración enteira” sin poder acceder a una vivienda.

En la sesión de control del Parlamento de Galicia, Besteiro preguntó al presidente si considera que las políticas de su Ejecutivo están realmente solucionando el “grave problema” de acceso que existe hoy en la comunidad. El dirigente socialista sostuvo que la evolución de los datos demuestra “xusto o contrario” y dijo que el número de personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda pública pasó de alrededor de 15.000 al inicio de la legislatura a casi 31.000 en la actualidad, una cifra que, en su opinión, evidencia que cada vez hay más gallegos y gallegas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

Recado de Ferraz

El presidente de la Xunta ha asegurado que Besteiro trae este tema a la Cámara tras el recado de Ferraz, pese a ser un “problema” común de todas las comunidades. “Se é así, o Gobierno de España algo terá que ver tamén”, afirmó para preguntarse por qué hay “un ministerio de Vivienda” si este no tiene competencias.

Rueda, que le sugirió a Besteiro que “que ben estaría alí, trallajando pouco”, censuró que si el de la vivienda “é so un problema das comunidades autónomas” y “responsabilidade exclusiva” de la Xunta, el presidente Sánchez salga “cada tres meses prometendo centos de miles de vivendas” sin que se vea “a primeira”.

El máximo mandatario autonómico ha invitado tanto al portavoz del PSdeG como a la líder del BNG, Ana Pontón, a acudir a ver “como trallaja” la Xunta. “Poderá comprobar o que estamos facendo neste ano 2026, 500 millóns de euros dedicados á vivenda”, ha dicho Rueda, que ha asegurado que de esos 500 millones la Xunta pone el 90%, Europa el 10% y el Gobierno central “cero”.

“Moito falar”

Por todo ello, Rueda cargó contra la “moita propaganda e moito falar, pero non facer nada” del Gobierno y aprovechó para referirse a todas las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y avanzar que en este primer trimestre del año la Xunta de Galicia tendrá convocadas todas las ayudas de vivienda comprometidas para el 2026, algo que sucederá con la nueva convocatoria de apoyos por valor de 2 millones de euros para acceder a una vivienda en propiedad, especialmente por la juventud, con un máximo de 20.000 euros por hogar. Rueda recordó el compromiso de construir 4.000 viviendas públicas en cuatro años, en la presente legislatura, y 6.000 en seis, llegando a las 10.000 en el año 2030. De ellas, conforma ha indicado, ya se encuentran en diferentes fases de ejecución 3.000 y este año se entregarán las primeras de la legislatura en Pontevedra, Santiago y Mos.

El conselleiro dice que hay 149 plazas más en Urgencias

La diputada del PSdeG, Elena Espinosa, pidió a la Consellería de Sanidade más recursos humanos en urgencias para evitar saturaciones, mientras el conselleiro Antonio Gómez Caamaño afirmó que hay 149 plazas más que en 2024. Espinosa alertó en el Parlamento sobre la necesidad de planificación preventiva de cara al verano: “será necesario realizar unha planificación axeitada”, y criticó la complacencia en la gestión, calificando la situación de problema estructural. Por su parte, Gómez Caamaño defendió el trabajo de los profesionales y acusó a los socialistas de catastrofismo y de copiar al BNG.

Apoyo al centro de referencia en Recursos Humanos

El Parlamento de Galicia apoyó la creación del Centro Europeo de Referencia EUHRIC en A Coruña, en la Cidade das TIC, destinado a la innovación y estrategia en recursos humanos, prevención de riesgos laborales, salud laboral y nuevos empleos. La iniciativa europea busca regular y promover la innovación aplicada, fomentando la colaboración entre administraciones, universidades, empresas y agentes sociales, e impulsando investigación, formación, transferencia de conocimiento y proyectos piloto en gestión del talento y uso responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial.

Lorenza acusa a los socialistas de amistad con las eléctricas

La conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, defendió en el pleno el modelo de repotenciación eólica obligatoria frente al plan del Gobierno de “subvencionarla” y acusó a los socialistas de ser “amigos das eléctricas”. En una pregunta oral, la diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, exigió a la Xunta “planificación” en este ámbito ante una situación de “inseguridade xurídica”. En su respuesta, Lorenzana cuestionó a los socialistas si “están a favor de protexer os intereses das eléctricas” o si, por el contrario, “están a favor da cidadanía e de abaratar a enerxía”.

Cruce de reproches entre el PP y el BNG por Altri y la política industrial

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió en el Parlamento que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la protección de terrenos donde se iba a instalar Altri se refiere únicamente a un “documento provisional” y que, en cualquier caso, la calificación otorgada “permite” la implantación de proyectos industriales.

“Malia que non afecta a absolutamente nada, cando hai unha sentenza, acatámola”, respondió al diputado del BNG, Luis Bará, que llevó la cuestión al pleno. El nacionalista acusó al Gobierno gallego de dar el “cambiazo sen xustificalo”, consideró que el fallo supone un “xaque mate” al proyecto e implica que la declaración de impacto ambiental (DIA) es “ilegal”.

Pontón sostuvo que Rueda venga su derrota rechazando al candidato del BNG para la valedoría

Altri protagonizó los debates más crudos de la semana. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sostuvo que lo “único que recicla” el BNG son “as pancartas” tras la denuncia de la líder del BNG, Ana Pontón, que criticó que el Gobierno gallego no tiene más política industrial que la “carta contaminada” de Altri y “derrotada pola cidadanía”.

La política industrial volvió a ser el tema elegido por Pontón para la sesión de control, en la que preguntó a Rueda por las inversiones por valor de 3.000 millones en el sector que, según prometió en su discurso de investidura, iban a desarrollarse. “Onde están eses supostos proxectos estratéxicos da suposta política industrial?”, cuestionó la portavoz nacional del BNG.

Y afirmó que “detrás da propaganda”, lo único que le queda a Rueda es un fiasco y lo acusó de ser un “mal perdedor” que, “despois da súa derrota, agora pretende vingarse vetando a proposta do BNG para vicevaledor do Pobo, demostrando que a súa palabra non vale nada”.