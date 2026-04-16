Una alimentación más saludable, la nueva realidad en los colegios e institutos de Galicia

Los colegios e institutos, tanto públicos como concertados y privados, tendrán que suprimir totalmente las bebidas azucaradas y la bollería de las máquinas expendedoras y cafeterías desde este jueves 16 de abril, cuando finaliza el plazo de 12 meses para la entrada en vigor del Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, publicado el 16 de abril de 2025 en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

No obstante, el decreto prevé una entrada en vigor diferida para determinados criterios cuyo cumplimiento por parte de los centros educativos puede presentar mayores dificultades, estableciéndose un plazo de dos años (24 meses) desde su publicación para que los contratos de suministros de alimentos puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

Según recoge el decreto, en las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas instaladas en los centros educativos y en las cafeterías de estos centros, los alimentos y bebidas con un contenido en ácidos grasos saturados, grasas trans, sal y azúcares no deberán superar las 200 kilocalorías, y solo el 10% de estas podrán proceder de grasas saturadas o de azúcares añadidos o libres.

Asimismo, en la oferta de estos alimentos y bebidas en las cafeterías se deberá dar prioridad a productos vegetales, legumbres, cereales integrales, frutas y frutos secos, característicos de la dieta mediterránea, que incluye también un consumo moderado de proteínas de origen animal como pescado, huevos, lácteos y carne (preferentemente de ave y conejo). Tampoco se permitirá la venta de productos envasados con un contenido de cafeína superior a 15 mg/100 ml.

Las máquinas expendedoras no se localizarán en zonas accesibles para el alumnado de infantil y primaria y no podrán incluir publicidad de alimentos, bebidas ni otros productos.

Además, los centros deberán favorecer el acceso al agua potable y gratuita, mediante fuentes señalizadas en espacios comunes y de recreo durante toda la jornada escolar. También se dispondrá de jarras de agua en los comedores escolares, priorizando envases reutilizables cuando sea necesario.

Menús escolares

Respecto a los menús escolares, servidos de lunes a viernes, deberán elaborarse siguiendo frecuencias de consumo equilibradas. Como primer plato, se servirán hortalizas y legumbres entre una y dos veces por semana, y pasta y arroz una vez semanal.

Como segundo plato, el pescado estará presente de una a tres veces por semana, los huevos de una a dos veces y las carnes un máximo de tres veces semanales (con un límite de una ración de carne roja y dos de carne procesada al mes). Los platos con proteína vegetal deberán ofrecerse entre una y cinco veces por semana, siendo la base exclusiva en menús vegetarianos.

Como guarnición, se incluirán ensaladas variadas tres o cuatro veces por semana, y patatas fritas, hortalizas o legumbres una o dos veces. En cuanto a los postres, se priorizarán las frutas (4-5 veces por semana), dejando opciones como yogur, cuajada sin azúcar o queso fresco para un consumo ocasional.

Asimismo, se ofrecerá pan integral dos veces por semana y, al menos cuatro veces al mes, el arroz o la pasta serán integrales. Se alternará entre pescado azul y blanco, pudiendo incluir también mariscos.

Por último, las frituras se limitarán a una vez por semana y los platos precocinados (pizzas, croquetas, empanadillas, etc.) a una vez al mes. Como bebida, el agua será la única opción, salvo situaciones excepcionales relacionadas con el suministro.