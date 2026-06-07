El antiguo matadero de A Gándara vuelve a arder sin daños personales
INCENDIO
El edificio de más de 3.000 metros cuadrados registró un incendio en la madrugada del domingo sin provocar daños personales
El antiguo matadero de A Gándara, en Narón (A Coruña), registró un incendio en la noche del sábado, que, sin embargó, se saldó sin daños personales.
La Policía Local notificó que salía humo del emplazamiento y alertó a los Bomberos de Narón, que movilizaron dos unidades hasta el lugar. Tras comprobar que no había gente en el interior, procedieron a la extinción del fuego, según ha informado el servicio municipal.
Además, los efectivos desplazados realizaron una medición de puntos calientes y tareas de ventilación. El operativo tuvo la colaboración de agentes de la Policía Nacional.
Este inmueble se encuentra vacío desde 2017 cuando dejó de funcionar como matadero. Ocupa 3.104 metros cuadrados, dentro de una finca de 10.851. El antiguo matadero se encuentra con puertas y ventanas rotas.
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