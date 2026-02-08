Antonio Rial Boubeta: "Bienestar y digital ya son dos conceptos que van unidos"

El cangués Antonio Rial Boubeta, catedrático en Psicología Social de la Universidad de Santiago de Compostela, es uno de los mayores expertos de Galicia en psicología infantil y adicciones, por lo que fue uno de los elegidos por la Consellería de Educación para elaborar el Plan Integral de Bienestar Digital. Se trata de un conjunto de medidas transversales planteadas con el objetivo de promover que los más pequeños crezcan teniendo una relación saludable con la tecnología y evitando así tanto adicciones a videojuegos o redes sociales como trastornos físicos y mentales derivados del mal uso de las nuevas tecnologías.

El catedrático morracense destaca, primero de todo, que uno de los mejores valores con los que cuenta esta hoja de ruta promovida por el Gobierno autonómico es “la manera de trabajar”, ya que se creó “un grupo de trabajo sin ningún cariz político y con expertos en diferentes disciplinas tales como pediatría, educación, tecnología o psicología”. Trabajaron durante seis meses reuniéndose de forma bimensual hasta llegar a la redacción de un documento “con el que todos nos sentimos cómodos y sin ningún tipo de imposición por parte de Educación”. Rial Boubeta explica que “no todos estamos 100% de acuerdo con todo, pero así es la sociedad. Es un documento plural y de consenso, pero a la vez está vivo y tiene que estar abierto a cambios tras consultar a la ciudadanía, a la comunidad educativa ya muchos otros referentes y expertos”.

Al tratarse de un plan que involucra tan de cerca a la tecnología, “la escucha activa es necesaria, ya que lo que hoy es bueno, con lo rápido que evoluciona el mundo de la tecnología, igual mañana no es la mejor estrategia”, matiza este experto.

El enfoque es otro de los aspectos que más satisface al catedrático cangués. En especial, el nombre del plan: “Llamarle bienestar digital implica una concepción integral y comunitaria. Si se habla de bienestar digital eso implica asumir que el bienestar de un niño pasa necesariamente por trabajar bien y acompañarle en cómo se relaciona con el entorno digital”, indica Rial Boubeta, quien añade que “en estos momentos los términos bienestar y digital son dos conceptos que ya van unidos, y un plan como este es algo que ya está promoviendo la OMS a nivel internacional y que no se está haciendo en ninguna otra comunidad autónoma”.

El psicólogo cangués reconoce que una de las cosas que más le preocupa es el uso que hacen los jóvenes de los medios digitales, ya que “la autoestima se construye a través del entorno de interacción y en ese entorno están las redes sociales”. Unas redes sociales sobre las que alerta: “Hoy quien más educa es el entorno digital, más allá de la familia y la escuela. El peso que puede tener un ‘tiktoker’ o un ‘instagramer’ en la salud mental, el día a día y el estilo de vida de un adolescente puede ser mayor que el de sus padres”.

“Me preocupa el uso que hacen los niños de las redes sociales, ya que ahí es donde construyen su autoestima”

“Se trata de que los niños tomen partido y se hagan cargo”

Una de las medidas propuestas para mejorar la relación de los niños y adolescentes con el entorno digital es una especie de ‘contrato de vida digital’ que fomentaría la desconexión. Rial Boubeta apunta que se trata de una “idea simbólica” que responde a una demanda por parte de las familias. Concretamente, a los pactos de familias firmados por padres y madres en diferentes centros escolares de toda Galicia, comprometiéndose a retrasar la llegada del móvil a sus casas a los 14 o 16 años.

Por eso el catedrático morracense apunta a una comunicación “correcta” de medidas como esta, que pueden llegar a ser polarizantes, para asegurar que funcionan como están planteadas: “Precisamente ese nuevo contrato trata de implicar a todas las partes, que son el centro, el profesorado, el alumnado y las familias –en los pactos para retrasar la llegada del móvil sólo figura el compromiso de los padres–. En ese sentido, puede ser un acierto, pero es importante que se entienda como una medida simbólica de la necesidad del compromiso colectivo, ya que el plan no se basa en eso”.

"El Plan de Bienestar Digital busca huir de las prohibiciones y fomentar el pensamiento crítico de los nños"

Como apunta el propio Rial Boubeta, uno de los objetivos del plan es “promover el pensamiento crítico y la responsabilidad a través de los jóvenes”. Más que prohibirles o restringirles el acceso a internet, lo que se busca a través de estas medidas es “que tomen partido, se hagan cargo y sean responsables” de su relación con el entorno digital. Pero para lograrlo, como desgrana el experto, es importante dotarles de “información y formación”.

Así, uno de los pilares del documento presentado esta semana por la Consellería de Educación es la ‘coeducación’, que Boubeta describe como “un trabajo coherente y consistente entre el hogar y la escuela”, por lo que la administración tendrá la tarea de “liderar ese esfuerzo”.

Un trabajo que debe ser “sostenido y guiado por profesionales” y que debe empezar en las aulas y continuarse en casa, según el catedrático de la USC. “Y para eso necesitamos un plan avalado por la ciencia y el conocimiento. No son ideas peregrinas”.