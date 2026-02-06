El 62,7% de los ourensanos de menos de 15 años usan móvil

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Padres y profesores aplauden la medida, que llega en un contexto en el que el uso de los dispositivos electrónicos entre los más pequeños alcanza niveles extremos, especialmente en la provincia de Ourense

El 88,4% de los niños ourensanos de entre 5 y 15 años aseguran haber hecho uso de algún dispositivo electrónico, en un periodo retrospectivo de tres meses desde que se les realizó la pregunta. Así lo indica el informe “Rapaciños Dixitais” elaborado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Se trata de una cifra significativamente preocupante, aunque hay que tener en cuenta que parte de estos jóvenes se exponen a las pantallas, y a la red, en los centros escolares.

Donde realmente saltan las alarmas es al ver los datos del uso de smartphones en este grupo de edad. La provincia de Ourense tiene el dato más alto de toda Galicia, un 62,7%, del que solo un 2,3% asegura no utilizarlo para conectarse a internet. Pontevedra sigue de cerca con un 62,6%, A Coruña con un 58% y Lugo con un 50,6%. Es a través de sus móviles donde los más jóvenes acceden a las redes sociales exponiéndose a los riesgos que estas pueden conllevar, especialmente para su edad.

Cabe destacar que en Galicia, el empleo de este tipo de dispositivos por los menores de 15 años aumentó un 20% en un periodo de cuatro años. Además, es también llamativo que el 28% de los niños de entre 5 y 9 años usasen el móvil para conectarse a internet.