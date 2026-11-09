Un árbitro recibe un puñetazo por la espalda en un partido de veteranos en Lugo y termina hospitalizado

Un partido de fútbol de veteranos disputado durante el fin de semana en Lugo terminó con una agresión al árbitro que obligó a trasladarlo al hospital. El colegiado recibió un puñetazo por la espalda de un jugador del Alianza FC durante los últimos minutos del encuentro contra la SD Residencia, disputado en el campo de A Cheda.

El incidente se produjo cuando el marcador reflejaba un empate a tres goles y apenas quedaban unos minutos para el final. Después de que el árbitro señalase un penalti a favor del Residencia, un futbolista del equipo visitante se acercó por detrás y le propinó un golpe en la cara. El colegiado, de más de 50 años, cayó sobre el césped y permaneció varios minutos tendido, mareado y con contusiones en el rostro.

Hasta las instalaciones deportivas se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios. Los agentes identificaron al presunto agresor en la zona de vestuarios. Tras recibir las primeras asistencias sobre el terreno de juego, el árbitro fue trasladado al Hospital Polusa, donde recibió atención médica y se sometió a distintas pruebas.

El árbitro se recupera en su domicilio

Un día después de la agresión, el colegiado ya se encontraba en su domicilio, aunque continuaba con magulladuras, dolor de cabeza y malestar por lo sucedido. El caso también ha despertado el interés de la Xunta, cuyo secretario xeral para o Deporte, Roberto García Fernández, se interesó por su estado de salud.

El Comité Técnico de Árbitros ha trasladado su respaldo al colegiado y contempla emprender las acciones legales oportunas cuando se formalice la correspondiente denuncia. Por su parte, está prevista la intervención de los órganos federativos para estudiar las consecuencias deportivas de la agresión.

Los dos equipos condenan lo sucedido

La agresión ha provocado el rechazo de los dos clubes implicados. El presidente de la SD Residencia, Julio Pacios, condenó lo ocurrido y recordó que la competición de veteranos debe servir para disfrutar del fútbol. También destacó que hasta el momento del incidente el encuentro se había desarrollado sin problemas.

El Alianza FC, por su parte, difundió un comunicado en el que expresó su vergüenza y pidió disculpas directamente al árbitro. "Reconocemos el comportamiento inadecuado de nuestro jugador y rechazamos firmemente sus acciones", señaló la entidad, que considera que esta conducta es contraria a los valores de respeto y deportividad.

El club visitante también confirmó que ha iniciado los trámites disciplinarios internos contra el futbolista, al margen de las posibles sanciones que pueda imponer la Federación.