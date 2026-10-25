Arde un coche de madrugada en A Cañiza: se desconocen las causas de qué pudo provocar el fuego

Un vehículo ardió durante la madrugada de este domingo en la rúa Castelao de A Cañiza por causas que se desconocen.

Un coche ardió durante la madrugada de este domingo en la rúa Castelao, en A Cañiza. El aviso se recibió alrededor de las 4:40 horas, después de que un particular alertase de que un vehículo estaba ardiendo en la calle.

Los efectivos del GES de Ribadavia acudieron a la rúa Castelao tras recibir el aviso de un particular por un coche en llamas. | GES Ribadavia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Ribadavia para intervenir en el suceso. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.

El fuego no provocó daños en elementos cercanos, según la información facilitada.