Arde un coche de madrugada en A Cañiza: se desconocen las causas de qué pudo provocar el fuego
INVESTIGACIÓN ABIERTA
El aviso se recibió alrededor de las 4:40 horas y los efectivos del GES de Ribadavia acudieron al lugar; afortunadamente, no había ningún ocupante en el vehículo, por el momento se desconocen las causas del fuego
Un coche ardió durante la madrugada de este domingo en la rúa Castelao, en A Cañiza. El aviso se recibió alrededor de las 4:40 horas, después de que un particular alertase de que un vehículo estaba ardiendo en la calle.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GES de Ribadavia para intervenir en el suceso. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio.
El fuego no provocó daños en elementos cercanos, según la información facilitada.
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