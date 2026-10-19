Arde por completo una casa en Salvaterra do Miño y una mujer resulta herida

Una vivienda ha quedado completamente destruida por el fuego en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño, en un suceso registrado durante la madrugada de este lunes en el lugar de A Gandarela, dentro de la parroquia de Corzáns.

La alerta se activó en el CIAE 112 Galicia poco antes de las 02:00 horas, cuando un particular llamó para avisar del avance de las llamas, indicando que el fuego podría haberse iniciado en el salón del inmueble. Pese a la intervención de los equipos de extinción, el fuego acabó devorando por completo la edificación.

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Desde el centro de emergencias se coordinó la movilización de los Bomberos de O Porriño, el GES de Ponteareas, la Guardia Civil, Protección Civil y el equipo asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudió con una ambulancia de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron en el punto a una mujer de 49 años con lesiones leves, identificada como A.L.F.A.R., quien solicitó el alta voluntaria en el mismo lugar de los hechos.